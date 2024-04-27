السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ولاء أبورايا: أعشق فن الديكوباج وأحترف تطريز الحقائب بطابع فرعونى

ولاء أبورايا
ولاء أبورايا

عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقريرًا مصورًا عن فن الديكوباج، وذلك عبر فضائية "سي بي سي".

تعلم فن الديكوباج

وقالت ولاء أبورايا، صاحبة مشروع ديكوباج: "أنا خريجة كلية الآداب علم نفس، عندي ٤٣ سنة، وأم لولد وبنت".

وأكدت ولاء أبورايا، خلال حوارها لكاميرا "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أنه في وقت أزمة كورونا سعت إلى استغلال وقت فراغها في تعلم شيء مفيد، وكان الاختيار واقعًا على تعلم فن الديكوباج، وذلك بسبب شغفها المسبق بهذا المجال.

وتابعت: "حصلت على ورشة مبتدئين وبدأت تطويرًا ذاتيًا بعد هذه الورشة بصورة كبيرة في الديكوباج، وبدأت التسويق للتحف التي كنت أعمل عليها بين أسرتي وأصدقائي إلى أن اتسعت هذه الدائرة".

التصدير للخارج

واستطردت: "فكرت في صنع شنطة خشب مبطنة بالجلد، والسيدات في مصر يعشقن الحقائب ذات الطابع الفرعوني، وأسعى إلى تصدير شغلي خارج مصر الفترة المقبلة".

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