الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تكريم الفنان محمد رياض بالمركز القومى للبحوث

محمد رياض
محمد رياض

كرّم المركز القومي للبحوث، اليوم الخميس، الفنان محمد رياض، عن مجمل أعماله، بحضور لفيف من قيادات مؤسسة القادة والمركز القومي للبحوث والجهات الشريكة.

من جهة أخرى، أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة فى الفنان محمد رياض، لتولي رئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشرة لعام 2024م.

وأعرب الفنان محمد رياض في تصريحات صحفية، عن سعادته بتجديد الثقة في توليه مسئولية المهرجان القومي للمسرح لدورة ثانية، مؤكدًا أن الدورة المقبلة للمهرجان والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" تعد تكريمًا لمسيرة رائدات المسرح المصري والفنانات المصريات، وسنعمل بكل طاقتنا لكي تكون دورة استثنائية تليق بقدر ومكانة المسرح المصري العريق، مشيرًا إلى أن العمل بدأ مع انتهاء الدورة السابقة لتنفيذ توصيات لجان التحكيم، والترويج للمهرجان، وتوسيع دائرة المشاركة.

يُذكر أن الفنان محمد رياض، تولى رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة لعام 2023م، وهو من مواليد عام 1970، تخرج فى كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس، واختير عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15، وقدم أكثر من 150 عملًا فنيًا ما بين الدراما والمسرح والسينما، منها: "السلطان الحائر، قلع الحجر، الحفلة التنكرية، 48 ساعة في إسرائيل، يوم الكرامة، حفل زفاف، الإمبراطورة، لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، أرابيسك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، نصف ربيع الآخر"، وغيرها من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.

المركز القومي للبحوث مؤسسة القادة والمركز القومى للبحوث محمد رياض الفنان محمد رياض وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

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