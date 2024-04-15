"ملكة جمال الكون".. هيفاء وهبي تشارك جمهورها صورا جديدة من باريس

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، والتي ظهرت فيها بإطلالات مختلفة أثناء تواجدها في باريس، احتفالًا بعيد الفطر المبارك، ولاقت الصور التي نشرتها إعجاب الكثيرون.

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، ومن خلال خاصية الـ"ستوري"، قائلًة: “Paris camera roll dump ”، إشارةً منها حبها للتصوير في باريس والتواجد بها باستمرار، وجاء التعليق مصحوب بقلب لونه أحمر.

وتفاعل مع منشور الفنانة هيفاء وهبي، والصور التي نشرتها بإطلالات مميزة ومختلفة، حيث وصل حتى الآن الإعجاب بالمنشور حوالي 150 ألف متابع، وكثرت التعليقات علي الصورة من قِبل المتابعين، وكتبت طارق الأمين من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “انستجرام” قائلًا: “كلمة كيوت على أصولها”.

وكتبت آلاء محمد، من متابعي الفنانة هيفاء وهبي، قائلًة: “احلى من الحلا والله”، فيما وصف حسب يحمل اسم كوكا، الفنانة هيفاء وهبي، بالأجمل، قائلًة: “ملكة جمال الكون”.

هيفاء وهبي تطلق أغنية جديدة بعنوان وصلتلها

وانتهت هيفاء من تصوير الأغنية لى طريقة الفيديو كليب المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث شاركت البرومو الرسمي للأغنية عبر انستجرام، وعلقت: “فيديو كليب وصلتلها قريبا”.

والأغنية من كلمات محمود عبد الله وألحان الراحل محمد النادي وتوزيع نور ميكس ماستر سليمان دميان.

كلمات أغنية وصلتلها

وتقول كلمات أغنية وصلتلها:

وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك

فرُحت راكنها فوق رفّك

تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح

بتهملها، عشان هي عليك باقية

فاكرها ضعيفة مش لاقية

نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك

وما يكونلاكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقت عندك

ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها

لقت إيدك بتخنقها

وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد

عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى

عينيك عن قيمة النعمة

عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخُد بالك دي قادرة تغيب

وزي ما ماسكة فيك هاتسيب

وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب

لو المعلومة دي ناقصاك

أديها خلاص بقِت عندك