الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محامى نسرين طافش: موكلتى ممنوعة من السفر وتحتاج شهادة من المحكمة

نسرين طافش
نسرين طافش

قال محمد إسماعيل، محامي دفاع الفنانة نسرين طافش، إن موكلته ممنوعة من السفر خارج مصر، بسبب صدور حكم سابق بحبسها لمدة 3 سنوات، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، والتي حصلت فيها، اليوم الأربعاء، على حكم يقضي بالتصالح بعد دفعها مبلغ 4 ملايين جنيه.

وأوضح محامي الدفاع  أن الفنانة تحتاج إلى شهادة من المحكمة بالحكم الصادر اليوم، بانتهاء الدعوى حتى تتمكن من السفر إلى خارج مصر، وإلغاء قرار الحبس الصادر بحقها في وقت سابق.

انقضاء الدعوى الجنائية

يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف أكتوبر، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بالتصالح بينها وبين المجني عليها.

وحضرت الفنانة نسرين طافش، إلى مقر المحكمة، رفقة محاميها، ومديرة أعمالها، وبصحبتها شنطة سفر ضخمة، تحتوى على مبلغ الـ4 ملايين جنيه  قيمة الشيك، وانتظرت داخل غرفة المداولة حتى قامت الهيئة بالتأكد من المبلغ المذكور.

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