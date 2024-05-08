من أمام المحكمة.. نسرين طافش تغازل جمهورها: صباح النور والجمال

تصدرت الفنانة نسرين طافش محركات البحث، بعد أن تقدمت إلى المحكمة صباح اليوم الأربعاء، بمبلغ 4 ملايين جنيه للتصالح على قضية شيك بدون رصيد التي كانت قد حُكم عليها فيها بالحبس 3 سنوات.

وقبل لحظات من دفعها المبلغ المذكور، غازلت "نسرين" جمهورها بمقطع فيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، ظهرت خلاله وهي تجلس داخل سيارتها وفي الخلفية مبنى المحكمة، وعلقت "نسرين" على مقطع الفيديو قائلة: "صباح الفل والجمال".

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت في وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة، وهو ما دفع "نسرين" لتقديم المبلغ كاملًا نقدًا أمام المحكمة في جلسة اليوم، ليتم التصالح على القضية.