4 ملايين جنيه كلمة السر فى اتجاه نسرين طافش لفيديوهات "تيك توك"

تصدرت الفنانة نسرين طافش محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب حديث جمهورها عنها، لمحاولاتها المستمرة في جذب أكبر عدد من المتابعين لها على "تيك توك"، من خلال اللايفات التي تظهر فيها، ووصفها الجمهور بأنها مضيعة للوقت.



وتساءل الجمهور عن سر اتجاه الفنانة نسرين طافش، المفاجئ إلى فيديوهات التيك توك، وطلبها من المتابعين إرسال الأسد والتكبيس المستمر خلال اللايفات التي أصبحت تظهر من خلالها في وقت طويل، واتضح أن التكبيس والأسود والورود تمكن صاحب اللايف- نسرين طافش- من تحويلها إلى دولارات، ليعبر عدد من جمهورها ومتابعيها عن استيائهم الشديد مما تفعله نجمتهم المفضلة.

4 ملايين جنيهات كلمة السر

في 30 يناير من العام الماضي 2023، أصدرت النيابة العامة قرارًا بسوء نية الفنانة نسرين طافش، بعد أن وقعت شيكًا بدون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ 4 ملايين جنيه، إلا أن البنك رفض الشيك لعدم كفاية الرصيد، وكانت "طافش" على علم بهذا الأمر.

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لم تدخل الفنانة نسرين طافش عددًا من الأعمال الفنية الكثيرة التي تساعدها في تسديد الأربعة ملايين جنيه، فقررت أن تتجه إلى "تيك توك"، في محاولة منها أن تسدد هذا المبلغ الضخم، أو تجد متابعين لها يساعدوها في جمع الأموال بعد تسديد هذا المبلغ الضخم.

نسرين طافش تتصالح



وبالفعل أحضرت الفنانة نسرين طافش صباح اليوم الأربعاء، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حقيبة تحتوي على 4 ملايين جنيه أثناء نظر الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد، وذلك لدفع قيمة الشيك المحرر منها والتصالح في القضية.