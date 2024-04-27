أيمن الرقب يكشف لـ"الحياة اليوم" تفاصيل الهدنة المرتقبة فى قطاع غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه بعد إخفاق المقترح الأمريكي مع إسرائيل للوصول لهدنة واتفاق لوقف العدوان، دخلت مصر بمقترح جديد وتم الاتفاق عليه، وهذا يثمن الدور المصري تجاه القضية الفلسطنية.

وأوضح "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم الاتفاق على 20 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 3 أسابيع من الهدنة.

ونوه أن مصر تريد هذا الوقت، من أجل التحرك بشكل أكثر حرية للوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية ووقف العدوان على القطاع المنكوب، مؤكدًا أن الإفراج عن الأسرى يحتاج وقتًا ومن الممكن أن تمتد الهدنة إلى 40 يومًا.

وأضاف أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رافض بشدة المقترح، ولم يعط أي موافقة عليه، مؤكدًا أنه إذا استمر الرفض فسيفشل المقترح، وبالتالي ستستمر المعاناة.

وتابع أن رئيس الوزراء وفقًا للحكومة الإسرائيلية صاحب القرار في مثل هذه الأمور، مشيرًا إلى أن الاحتلال لن ينتهي بمجرد تسليم الأسرى، ولكن سيستمر في حربه على الشعب الفلسطيني.