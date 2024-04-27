أسامة كمال: نتنياهو لا يريد تبادل للأسرى ويضع العراقيل أمامها لحماية نفسه

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يريد أي صفقات تبادل للأسرى ويضع العراقيل أمامها من أجل حماية نفسه.

وأشار، خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن القسوة المفرطة التي استخدامها في قطاع غزة، كانت لتعقيد المشكلة وليس حلها.

وأضاف أن نهاية الحرب في قطاع غزة هي نهاية لبنيامين نتنياهو، ولذلك يحاولون تأخير النهاية قدر المستطاع ولكنها أقتربت.

وتساءل الإعلامي أسامة كمال عن سكوت الشارع الإسرائيلي على تصرفات بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنها واضحة للجميع، بأنها لا يحمي سوى نفسه ولا يعمل لصالح شعبه.