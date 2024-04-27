حمدى بخيت: مصر لن تسمح بالتهجير أو تفريغ قطاع غزة

قال اللواء حمدي بخيت، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، كما هي، وتتمثل في عدم التدخل في شأن الدولة الفلسطينية، وعدم السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في شأن الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى أن مصر داعم أساسي لها.

ونوه "بخيت"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تصر على أن الدولة الفلسطينية هي التي لابد أن تقام على حدود 1967.

وأشار إلى أن مصر لها دور كبير وعميق في تاريخ وجذور القضية الفلسطينية، وبالتالي لن تقبل مصر بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بسبب الدعم على مدار التاريخ للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن من يحكم العقل سيقدر دور مصر في القضية الفلسطينية، سواء سياسيًا أو إنسانيًا، مؤكدًا أن أدوات هذا الملف تكمن في كيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أننا نتشارك في الحدود مع فلسطين، ولها وزن كبير في المنطقة.