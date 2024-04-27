السبت 27 أبريل 2024
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مساء dmc: الكنيسة القبطية تبدأ غدًا الاحتفال بأسبوع الآلام

القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة القبطية تبدأ غدًا الاحتفال بأسبوع الآلام، وهو أحد الاحتفالات المهمة لدى الأقباط.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة لبرنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن أسبوع الآلام يرصد الأيام الأخيرة حسب ورودها في الإنجيل، ويبدأ غدًا بـ"أحد الشعانين".

ونوه بأن صلوات البصخة المقدسة تتضمن شكلًا من أشكال الصد والتتبع في الأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح، مؤكدًا أن الصلاة خلال أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور الدنيا كثيرًا خلال هذا الأسبوع.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن التوبة مطلوبة في كل وقت، مشيرًا إلى أن الأقباط يكثفون طلب التوبة في أسبوع الآلام.

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