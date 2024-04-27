أسامة كمال: الجامعات الأمريكية مثل باقي الدول لم يسمعوا استغاثات المدنيين بغزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن طلاب الجامعات الأمريكية يطالبون بإنهاء التعاقدات والاستثمارات الداعمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى إنهاء الأبحاث الخاصة بالإبادة الجامعية، وإنهاء العلاقات مع الجامعات في تل أبيب.

وأشار خلال تم حلقة اليوم السبت، من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن أستاذ في جامعة بيل، أن صعوبة سحب الاستثمارات الداعمة للكيان الصهيوني من الجامعات لتجنب معاداة إسرائيل.

ونوه أن طلاب الجامعات الأمريكية، يطالبون بوقف التعامل مع شركة "كاتربيلر" المصنعة لجرافات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قطع التعامل مع جوجل التي وقعت عدد من العقود مع شركات أبحاث إسرائيلية.

وأضاف أن الجامعات الأمريكية مثل باقي الدول، لم يسمعوا استغاثات المدنيين والأطفال والنساء في غزة، فكيف سيستمعوا لصوت طلابهم.