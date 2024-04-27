السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: الجامعات الأمريكية مثل باقي الدول لم يسمعوا استغاثات المدنيين بغزة

مساء dmc
مساء dmc

قال الإعلامي أسامة كمال، إن طلاب الجامعات الأمريكية يطالبون بإنهاء التعاقدات والاستثمارات الداعمة للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى إنهاء الأبحاث الخاصة بالإبادة الجامعية، وإنهاء العلاقات مع الجامعات في تل أبيب.

وأشار خلال تم حلقة اليوم السبت، من برنامج "مساء dmc" والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن أستاذ في جامعة بيل، أن صعوبة سحب الاستثمارات الداعمة للكيان الصهيوني من الجامعات لتجنب معاداة إسرائيل.

ونوه أن طلاب الجامعات الأمريكية، يطالبون بوقف التعامل مع شركة "كاتربيلر" المصنعة لجرافات للجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قطع التعامل مع جوجل التي وقعت عدد من العقود مع شركات أبحاث إسرائيلية.

وأضاف أن الجامعات الأمريكية مثل باقي الدول، لم يسمعوا استغاثات المدنيين والأطفال والنساء في غزة، فكيف سيستمعوا لصوت طلابهم.

أسامة كمال غزة الجامعات الأمريكية مساء dmc دي ام سي إسرائيل

مواد متعلقة

أسامة كمال: نتنياهو لا يريد تبادل للأسرى ويضع العراقيل أمامها لحماية نفسه

مساء dmc: الكنيسة القبطية تبدأ غدًا الاحتفال بأسبوع الآلام

الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكشف حجم جهود مواجهة الكثافة الطلابية

حمدى بخيت: مصر لن تسمح بالتهجير أو تفريغ قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: جهود مصر فى ما يحدث بغزة أقوى من أى دولة بالعالم

لبنى عسل: جهود مصرية مكثفة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف العدوان

أيمن الرقب يكشف لـ"الحياة اليوم" تفاصيل الهدنة المرتقبة فى قطاع غزة

مراسل إكسترا نيوز: إدخال أكثر من 4000 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح منذ أبريل

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرض إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير