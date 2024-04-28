القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة فى سماء قطاع غزة

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، حيث شهدت المناطق الجنوبية تحليقا كثيفا من جانب الطائرات الحربية والاستطلاع.

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القذائف الصاروخية الإسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

تحلق بكثافة

ونوه بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق بكثافة في سماء قطاع غزة، بالإضافة إلى الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها على المناطق الغربية لمدينة غزة.

وأشار، إلى أن مستشفيات القطاع مازالت تعاني من قلة الإمدادات الطبية، وهذا بالطبع يؤثر على الكثير من المرضي والمصابين، فضلًا عن خروج الكثير من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة.

وتابع، أن هذه الغارات الدموية العنيفة أدت إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة، كما يتعرض حي الزيتون وحي الشجاعية في قطاع غزة يتعرضنا إلى قصف عنيف من المدفعية العسكرية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف من الزوارق طال المناطق الغربية إلى مدينة غزة.