السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزارة العمل: نمتلك 9 مكاتب للتمثيل الخارجي مختص بحماية العمالة المصرية

وزارة العمل
وزارة العمل

قال الدكتور مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج بوزارة العمل، إن وزارة العمل تمتلك في الخارج 9 مكاتب عمالية موجودة في 8 دول بالدول التي بها الكثافة العمالية، مفيدا بأنه في السعودية هناك مكتبين أحدهما بجدة والأخر بالرياض وفي الكويت والأردن وقطر والإمارات والعراق وإيطاليا وبيروت، بسبب وجود كثافات عمالية في هذه البلاد.

وأوضح "بسيوني"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن هذه المكاتب تعمل في إطار تنسيقي بين وزارة العمل ووزارة الخارجية، لأنها مكاتب فنية تابعة للسفارات والقنصليات الموجودة في الخارج، وتعمل في إطار أن الموظفين الموجودين في المكاتب تابعين لوزارة العمل، وعملية التشغيل للعمال تبدأ من الخارج، ويكون عقد العمل من خلال شركة إلحاق العمالة أو من خلال الأقارب أو من خلال الملحق العمالي.

وأضاف أن الملحق العمالي مهمته تبدء من خلال مراجعة عقد العمل وشروط العمل والأجر والسكن وكل ما يتعلق بالعامل في الخارج، مؤكدًا أنه من السهل الوصول للملحق العمالي؛ لأن بياناته موجودة على موقع وزارة العمل وموجودة مع رؤساء الجاليات في الخارج، وهو شخص متخصص لديه قدرة على تغطية المنطقة المنتدب للعمل بها، وبعد مراجعة العقد والشركة وأن العامل متوجه لعمل حقيقي يتم إرسالة العقد لوزارة العمل لمراجعته، ويبدأ في توجيه العامل وإرشادة في حالة وجود أي مشكلة بين العمل وصاحب العمل.

وزارة العمل العمالة المصرية مكاتب للتمثيل الخارجي مساء دى ام سى أسامة كمال

مواد متعلقة

نقيب الأطباء البيطريين: نستورد 90% من احتياجاتنا من لقاحات الحيوانات من الخارج

أسامة كمال: الجامعات الأمريكية مثل باقى الدول لم تسمع استغاثات المدنيين بغزة

أسامة كمال: نتنياهو لا يريد تبادل للأسرى ويضع العراقيل أمامها لحماية نفسه

مساء dmc: الكنيسة القبطية تبدأ غدًا الاحتفال بأسبوع الآلام

الهيئة العامة للأبنية التعليمية تكشف حجم جهود مواجهة الكثافة الطلابية

حمدى بخيت: مصر لن تسمح بالتهجير أو تفريغ قطاع غزة

أستاذ علاقات دولية: جهود مصر فى ما يحدث بغزة أقوى من أى دولة بالعالم

لبنى عسل: جهود مصرية مكثفة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف العدوان

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل| حماس: تسلمنا المقترح والرد خلال أيام.. ومسئول إسرائيلى: جادون فى التوصل لاتفاق

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

تحطم سيارة وزير إسرائيلى بحادث سير وإصابة والده بجروح خطيرة (فيديو)