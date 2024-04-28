إعلام فلسطينى: استشهاد 30 طفلًا نتيجة المجاعة فى قطاع غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 30 طفلا نتيجة المجاعة في قطاع غزة و491 شهيدا من الطواقم الطبية و67 من الدفاع المدني منذ 7 أكتوبر، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، انتشال جثامين 454 شهيدا من 6 مقابر جماعية داخل المستشفيات في قطاع غزة، بالإضافة إلى 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية و310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

ونوهت بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 53 مركزا صحيا و160 مؤسسة صحية و126 سيارة إسعاف في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.