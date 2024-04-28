الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القمة العربية الإسلامية: نرفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

أكدت اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي.

وشدد بيان اللجنة المكلفة من القمة العربية الإسلامية بشأن غزة، على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعلنت اللجنة، رفضها القاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مع ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل ووقف تصدير السلاح وتفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الاحتلال.

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