الأحد 28 أبريل 2024
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شكرى: يجب الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التى تضعها أمام نفاذ المساعدات

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على ضرورة الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ المساعدات إلى داخل قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

مصر تعول على جهود الاتحاد الأوروبي لبلورة موقف قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار

ونوه وزير الخارجية، خلال لقائه مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، أن مصر تعول على جهود الاتحاد الأوروبي لبلورة موقف قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة وقف أي محاولات للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، للحيلولة دون تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

سامح شكري إسرائيل المساعدات القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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