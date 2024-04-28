الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أمين سر حركة فتح بهولندا: مصر والأردن هما الرئتان للقضية الفلسطينية

أمين سر حركة فتح
أمين سر حركة فتح بهولندا

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إنه من المفترض وضع استراتيجية جديدة وفق أجندة فلسطينية تتوافق مع تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف "تيم"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد 34 ألفا و350 شهيدًا، وبعد أكثر من 77 ألفًا و400 جريح، وبعد أكثر من 12 ألف مفقود أمام مرأى ومسمع العالم أي مجال أو مجتمع دولي أو مجلس قانوني وغير قانوني عليه مناقشة الكثير من الموضوعات، وعلى رأسها ما يحدث الآن من حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في منتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجهود المبذولة اليوم؛ من أجل توضيح الرواية والرؤية الفلسطينية لفضح هذا الاحتلال وممارسته غير المسبوقة، وكثير من المناطق الفلسطينية يتعرض اليوم مثل الشجاعية ورفح والنصيرات لقصف وضرب أمام مرأى ومسمع العالم.

وتابع: "لزام على هذا العالم أن يقول كلمة حق مع وجود إعلام غربي يستخدم في مصالح شخصية ويكيل بمكيالين لتشويه الصورة الفلسطينية من خلال بعض الروايات غير المنطقية، مشيدا بالقاهرة الإخبارية لتقديمها الرواية الحقيقية.

أمين سر حركة فتح مصر والأردن الدولة الفلسطينية القدس حركة فتح بهولندا القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف كواليس زيارة وزير خارجية فرنسا لبيروت

بينى جانتس: إذا قامت حكومة نتنياهو بمنع صفقة تبادل للمحتجزين لن أستمر بمجلس الحرب

الخارجية السعودية: إعلان دولة فلسطينية مستقلة هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الحرب

جالانت: ملتزمون ومصممون على إعادة المحتجزين بقطاع غزة

شكرى: يجب الضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التى تضعها أمام نفاذ المساعدات

وفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة غدًا بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية: مقتل نحو 1150 عسكريًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

بعد واقعة المستشار بهاء المرى.. 3 قرارات عاجلة لنقابة محامى الدقهلية

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

طلاق شروق ودكتور فود.. فيديو صادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة