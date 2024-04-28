الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصاد: توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية بمصر خلال العام الحالي

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن هناك توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية في مصر خلال العام الحالي، وهذا يدل على مدى الاستقرار الذي تنعم به الدولة المصرية.

وأضافت "وجدي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تسعي بكل الطرق في النجاح لجذب الاستثمارات برغم التوترات في المنطقة.

ونوهت، أن مصر نجحت في تحقيق قفزة فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد زادت من 10% إلى 20%، وهذا يعتبر أمر جيد في ظل التغيرات الاقتصادية في المنطقة.

وأشارت، أن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة في مصر، وبلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من 35%، مضيفة أن استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات.

خبيرة إقتصاد التدفقات الاستثمارية المراقب القاهرة الإخبارية الاستثمار الاجنبي

مواد متعلقة

أبوشامة لـ"القاهرة الإخبارية": احتجاجات جامعات الغرب الداعمة لغزة "تاريخية"

إعلام إسرائيلى: 30 جنديًا من قوات الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح الفلسطينية

أمين سر حركة فتح بهولندا: مصر والأردن هما الرئتان للقضية الفلسطينية

محلل سياسى يوضح النتائج المتوقعة من تدشين سوق مشتركة لدول آسيا الوسطى

البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف كواليس زيارة وزير خارجية فرنسا لبيروت

بينى جانتس: إذا قامت حكومة نتنياهو بمنع صفقة تبادل للمحتجزين لن أستمر بمجلس الحرب

الخارجية السعودية: إعلان دولة فلسطينية مستقلة هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الحرب

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة