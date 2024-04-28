الأحد 28 أبريل 2024
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باحث فى الشئون الدولية: مظاهرات الطلاب لدعم فلسطين لن تؤثر على تغيير وجهة نظر الحكومات الغربية

مظاهرات الطلاب لدعم
مظاهرات الطلاب لدعم فلسطين

قال حسين عمر، الباحث في الشئون الدولية، إن هناك تأثيرا مباشرا للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الغربية، ولكنه ضئيل وقصير المدى، بسبب الإنتخابات الامريكية، مؤكدًا أنها قد تسهم في تغير وجهات النظر لدى الشعوب وليس الحكومات.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مظاهرات الطلاب لدعم فلسطين لن تؤثر على تغيير وجهة نظر الحكومات الغربية.

ونوه، أن القضية الفلسطينية هي قضية دائمة وممتدة، والتعامل معها شهد الكثير من الازدواجية من جانب المجتمع الدولي، ولكن الأزمة الأخيرة ساهمت في زيادة الدعم الشعبي في العالم تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار أن الاحتجاجات الطلابية لن تؤثر على الداخل الأمريكي أو الأوروبي، فهذه المظاهرات تؤثر قليلًا على توجهات الحكومات ولا تؤثر بشكل استراتيجي على تغيير العلاقات مع إسرائيل.

باحث في الشئون الدولية فلسطين الحكومات الغربية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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