الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

محلل سياسى يوضح النتائج المتوقعة من تدشين سوق مشتركة لدول آسيا الوسطى

فاجيف فاتولاييف
فاجيف فاتولاييف

قال المحلل السياسي والباحث الاستراتيجي، فاجيف فاتولاييف، إن هناك معوقات مالية كبري تواجه دول شرق أسيا الوسطى، فإذا تمت إزالة هذه العقبات يمكن أن تأتي بثمارها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

وأضاف "فاتولاييف"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن توحيد الأساليب والممارسات التجارية من خلال سوق موحدة بين طاجيكستان وكازخستان أمر أصبح يدخل حيز التنفيذ وهذا يسهم في تعزيز الحالة الاقتصادية للدول الخمس بأسيا الوسطى.

ونوّه، أن السوق المشتركة لدول آسيا الوسطى، تسهم في زيادة حجم فرص التجارة، ومن شأنها إزالة جميع العراقيل التجارية مثل الضرائب والحدود وغيرهما من القيود المتعلقة بالجمارك.

وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يمكن أن يزيد حجم التجارة مع كل دول العالم، بل ويزيد من قوة التنافس التجاري مع التحالفات الأخري، سواء داخل أسيا او خارجها.

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