الجمعة 10 مايو 2024
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حوادث

استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

مخالفات المرور -
مخالفات المرور - ارشيفية

يبحث الكثير من أصحاب السيارات عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، عن رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024 لذا اتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام برقم السيارة إلكترونياً بالمجان، بهدف التسهيل على المواطنين في مختلف المحافظات.

وفي السطور التالية، نعرض لكم رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024.

رابط استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2024

 يستطيع أصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط من هنا.

خطوة ثانية: علي صاحب السيارة النقر على كلمة “بيانات المرور”، الموجودة على يمين الصفحة.
خطوة ثالثة: اختيار كلمة الاستعلام عن مخالفات السيارة.
خطوة رابعة: تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة: (الأرقام أولا ثم الحروف).
خطوة خامسة: النقر على كلمة إجمالي مخالفات المرور.
خطوة سادسة: تظهر أمام صاحب السيارة قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

دفع مخالفات مرور السيارة 2024

فيما يلي نستعرض لأصحاب السيارات كيفية دفع مخالفات مرور السيارة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1) زياره موقع النيابة العامة للمرور من هنا.
2) إدخال اسم مالك السيارة رباعي.
3) كتابة اسم قسم المرور التابع له صاحب السيارة.
4) إدخال رقم وحروف السيارة.
5) تظهر أمامك كافة المخالفات المرورية الخاص بك.
6) اختيار طريقة الدفع.

طرق التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2024

وفي هذا الصدد نعرض لأصحاب السيارات طرق التظلم على مخالفات المرور برقم القومي 2024، وهي كالآتي:

الخطوة الأولي: زيارة موقع النيابة العامة (من هنا).
الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “التظلمات”، ثم اختيار نوع التظلم سواء كان: (رخصة المركبات أو رخصة القيادة).
الخطوة الثالثة: كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
الخطوة الرابعة: النقر على أيقونة «تفاصيل المخالفة».
الخطوة الخامسة: تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المستحق دفعها.
الخطوة السادسة: تظهر أمامك الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة.
الخطوة السابعة: النقر على أيقونة “الموافقة”.
الخطوة الثامنة: تظهر أمامك البيانات الخاصة بالرخصة، ثم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”. ‏
الخطوة التاسعة: يظهر أمامك على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، احفظ بالرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة.

واخيرا: يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك المحمول الذي قمت بتسجيله.

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أو رقم اللوحة

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