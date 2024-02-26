بدء نظر الطعن الثالث لـ"سفاح الجيزة" على حكم إعدامه لاتهامه بقتل صديقه

بدأت الدائرة "ج" بمحكمة النقض، نظر الطعن رقم 12441 لسنة 91 جنايات إعدام في القضة 3066 لسنة 2021 بولاق الدكرور جزئية، وتم إيداع أسباب الطعن بتاريخ 5 مايو 2021، للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة".



يذكر أن محكمة النقض تنظر الطعن الثالث للسفاح على حكم إعدامه بتهمة قتل صديق عمره.



وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.