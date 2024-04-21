وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة، التى تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها، وفقاً لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وما شهدته من تطوير لدعم قدراتها على تنفيذ كل المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى اللواء أ.ح عبد المعطى عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أكد فيها الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها جميع الأنشطة والمهام التى تنفذها جميع الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضًا تسجيليًا تضمن نشأة وتطور سلاح المدفعية وما شهدته وحداتها المختلفة من تطوير وتحديث، باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، والتى تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة المهام خلال مراحل العمليات.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لجميع العناصر، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم المهام والواجبات المكلفين بها، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة والمعدات، كما تفقد عددا من المنظومات المطورة، التى زودت بها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة في جميع الأفرع والتخصصات.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفة واعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصري.

وأكد أن القوات المسلحة شهدت، خلال الفترة الماضية، قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقاً لأسس علمية دقيقية تمكنها من مجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

أشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التى سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولات والتضحية في تاريخ العسكرية المصرية، وطالبهم بالاستمرار فى الاهتمام بالتدريب القتالى تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التي تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.