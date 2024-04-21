الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يشهد إجراءات التفتيش لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بنطاق المنطقة المركزية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة، التى تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها، وفقاً لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وما شهدته من تطوير لدعم قدراتها على تنفيذ كل المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى اللواء أ.ح عبد المعطى عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أكد فيها الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها جميع الأنشطة والمهام التى تنفذها جميع الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضًا تسجيليًا تضمن نشأة وتطور سلاح المدفعية وما شهدته وحداتها المختلفة من تطوير وتحديث، باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، والتى تقدم الدعم والمعاونة النيرانية للقوات المنفذة المهام خلال مراحل العمليات.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لجميع العناصر، وناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم المهام والواجبات المكلفين بها، مشيدًا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة والمعدات، كما تفقد عددا من المنظومات المطورة، التى زودت بها فى إطار استراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها القوات المسلحة في جميع الأفرع والتخصصات.

وألقى الفريق أول محمد زكى كلمة، نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفة واعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصري.

وأكد أن القوات المسلحة شهدت، خلال الفترة الماضية، قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقاً لأسس علمية دقيقية تمكنها من مجابهة التحديات التى قد تستهدف أمن مصر القومى على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

أشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التى سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولات والتضحية في تاريخ العسكرية المصرية، وطالبهم بالاستمرار فى الاهتمام بالتدريب القتالى تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التي تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى رفع الكفاءة القتالية الفريق أسامة عسكر رفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة قائد المنطقة المركزية العسكرية

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

قتلوها وأهلهم واصلين.. شائعات مثيرة للجدل في واقعة نيرة صلاح والنيابة تكشف الحقيقة

"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟