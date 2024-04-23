إجراء مهم من التعليم بشأن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدة أنها خلال الأيام المقبلة ستقوم بنشر فيديو توضيحى للطلاب.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة قريبًا ويجب على الطلاب استلامها من المدرسة، موضحة أن أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة مجانًا فى المدارس.

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رسالة مهمة بخصوص امتحانات الثانوية العامة

وأصدر شادى زلطة المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة مهمة بخصوص امتحانات الثانوية العامة وهى كالتالى:

ـولا امتحانات نهاية العام الدراسي مقسمة لأربعة نماذج "أ" و"ب" و"ج" و"د" تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

ثانيا حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط.

ثالثا من ضروري أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

رابعا غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان.

وأخيرًا قال شادى زلطة قريبا ستقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي كامل لكافة التفاصيل عن طريقة كتابة البيانات وطريقة الإجابة في البابل شيت وكراسة إجابة الأسئلة المقالية