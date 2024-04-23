الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تمهيدًا لانطلاق أولى الرحلات فى يوليو.. تحركات بريطانية لترحيل اللاجئين إلى رواندا

جانب من ترحيل اللاجئين
جانب من ترحيل اللاجئين

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على إصرار الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك على ترحيل اللاجئين إلى رواندا في أقرب وقت ممكن، وتزامن هذا الإصرار مع وفاة 5 أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، في أحدث مأساة للمهاجرين خلال محاولتهم الانتقال من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي.

 

بريطانيا تتخذ أولى خطوات ترحيل اللاجئين إلى رواندا

وتابعت الصحيفة أن المئات انطلقوا في رحلة الموت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مستغلين الطقس الهادئ، وفي اليوم التالي لموافقة البرلمان البريطاني أخيرًا على مشروع قانون سوناك الذي يقضي بترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى رواندا شرق إفريقيا.

وقال خفر السواحل الفرنسي إن القتلى هم ثلاثة رجال وامرأة وطفل، أثناء قيامهم بعملية إنقاذ كبيرة قبالة ويميرو، بالقرب من بولوني سور مير.

 

ردع مهربي البشر من إلقاء اللاجئين في المياه من خلال قوارب غير صالحة للإبحار

وقال الوزراء إن أحد اهتماماتهم الرئيسية في إقرار القانون الجديد، هو ردع مهربي البشر من إلقاء اللاجئين في المياه من خلال قوارب غير صالحة للإبحار.

وفي أعقاب التقارير عن الوفيات في القناة الإنجليزية، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: "هذه المآسي يجب أن تتوقف، لن أقبل الوضع الراهن الذي يكلف الكثير من الأرواح".

وقبل وقوع المأساة، قال سوناك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إنه لن يترك أي شيء يقف في طريق ترحيل اللاجئين وسط محاولات أن تنطلق أولى الرحلات في يوليو المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم القبض على أول طالبي اللجوء واحتجازهم في غضون أيام بعد انتهاء الصراع السياسي حول القانون المثير للجدل الذي تم حسمه في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

صراع بمجلس اللوردات حول سلامة القانون

وكان مجلس اللوردات قد انخرط في صراع ممتد حول مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) منذ مساء أمس الإثنين، وأعاده إلى مجلس العموم خمس مرات في محاولة لتأمين التغييرات، لكنهم تراجعوا بعد منتصف الليل مباشرة، ما مهد الطريق ليصبح قانونًا والسماح ببدء الرحلات الجوية المؤجلة في يوليو، في خطوة يأمل المحافظون أن تعزز آمال الحزب في إعادة انتخابه في وقت لاحق من هذا العام.

وأكدت الصحيفة أنه يبدو أن الأخبار لم تنتشر في أوروبا بعد، حيث تم رصد المزيد من قوارب المهاجرين وهي تغادر الساحل الفرنسي بالقرب من دونكيرك هذا الصباح متجهة إلى بريطانيا.

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الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا

وفي بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء، قال ريشي سوناك الموجود في بولندا: "إن إقرار هذا التشريع سيسمح لنا بالقيام بذلك، ويوضح تمامًا أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء".

وقال ريشي سوناك في بيانه يوم الثلاثاء، "إن إقرار هذا التشريع التاريخي ليس مجرد خطوة إلى الأمام ولكنه تغيير جوهري في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".

وتابع: "لقد قدمنا مشروع قانون رواندا لردع المهاجرين المستضعفين عن القيام بعمليات عبور محفوفة بالمخاطر وكسر نموذج أعمال العصابات الإجرامية التي تستغلهم".

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