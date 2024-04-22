الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

نتائج مبيعات مخيبة للآمال.. تسلا تواجه تقلبات كبرى بسبب ضعف الإقبال

تسلا
تسلا

حققت شركة تسلا المملوكة لإيلون ماسك أسوأ أداء لها منذ قرابة 7 سنوات، حيث يستعد المساهمون للنتائج الفصلية المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، في ظل محاولة الشركة إنقاذ نفسها من أزمات التباطؤ العالمي وحرب الأسعار العالمية، وتأتي أيضًا في ظل تحمس المساهمين بشأن السيارات ذاتية القيادة التي تركز الشركة على إنتاجها مؤخرًا.

نتائج مخيبة للآمال 

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن النتائج الفصلية المخيبة للآمال، تثير تساؤلات بين المساهمين عن ما إذا كان التراجع السيء في أداء الشركة له علاقة بالتغيرات الكبيرة التي طرأت على خطوط الإنتاج، حيث تباطئ إنتاج سيارة كهربائية تُعرف باسم الموديل 2 لصالح التركيز على سيارات القيادة الذاتية الربوتية، علمًا بأن موديل 2 أرخص بقرابة 25 ألف دولار.

وتابعت أن إيلون ماسك نفى وجود أي تغيرات خطط إنتاج الشركة، لكنه أكد أن ثمة تركيز بالفعل على سيارات القيادة الذاتية.

وأعلن ماسك خلال الأسبوع الماضي، أنه سيتم إطلاق سيارة آجرة آلية من تسلا في 8 أغسطس المقبل.

وتابعت الصحيفة أن المستثمرين في الشركة يواجهون عدة أزمات بداية من انخفاض سعر سهم الشركة مرورًا بنتائج المبيعات المخيبة للآمال، والخطط المثيرة للجدل لنقل مقر الشركة من ديلاوير إلى تكساس، وحتى التساؤلات عن ما إذا كانت الشركة ستصبح شركة مصنعة واسعة النطاق أم مجرد مزود للتكنولوجيا المستقلة.

وقال جيمس أندرسون، الشريك الإداري في شركة Lingotto Investment Management، التي تمتلك أسهم في شركة تسلا: "سواء كان هذا تطور جيد أم لا، فإن الكشف العلني عن سيارة الأجرة ذاتية القيادية والإعلان عن موعد إطلاقها، يعد حاسمًا لتكنولوجيا القيادة الذاتية التي لطالما وعدت بها الشركة منذ فترة طويلة".

txt

إيلون ماسك يدرس نقل مقر تسلا إلى تكساس

وقال توم سلاتر من شركة بيلي جيفورد، أحد أكبر 15 مساهمًا في شركة تسلا، إن هذا العام سيكون "أكثر هدوءًا" بالنسبة لمبيعات تسلا.

وأضاف أنه بالرغم من نتائج المبيعات المخيبة للآمال بعض الشئ، فإن الكثير من المساهمين متحمسين بشدة للسيارات ذاتية القيادة، والتي تعد قفزة هائلة في خطوط إنتاج الشركة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تقدمها شركة تسلا تمكن العملاء من الوصول إلى توجيه السيارة والفرملة والتحكم في السرعة دون أي تدخل بشري وتقدم الخدمة مقابل 99 دولار شهريًا، لكن هذه السيارات ليست ذاتية القيادة بشكل كامل، حيث يتعين على السائق الانتباه.

تسلا السيارات ذاتية القيادة سيارات ذاتية القيادة سيارة كهربائية رات القيادة الذاتية الربوتية تكنولوجيا القيادة الذاتية

مواد متعلقة

أسرار الصمت الغامض.. لماذا رفض حزب الله المشاركة فى الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

نيتساح يهودا.. كواليس تجاهل نتنياهو تحذيرات العقوبات الأمريكية ضد الاحتلال

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟

مجازر رفح.. جنوب غزة يشهد أسوأ الكوارث الإنسانية وتجاوز الشهداء لـ34 ألف

نُفذت من داخل الأراضى الإيرانية.. أسرار الضربة الإسرائيلية لأصفهان

لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال