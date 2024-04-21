عاجل| لحظات الرعب.. ماذا حدث خلف جدران البيت الأبيض خلال الهجمات الإيرانية الإسرائيلية؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن كواليس وأسرار لحظات الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل والمخاوف والانتظار القاتل، الذي كان يعتري الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه خلف جدران البيت الأبيض، خلال لحظات الهجوم الإيراني خوفًا من فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي له.

كواليس مرعبة

راقب الرئيس الأمريكي بايدن وفريق الأمن القومي التابع له بقلق متزايد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل، حيث رصد المراقبون في غرفة العمليات بالبيت الأبيض 30، ثم 60، ثم أكثر من 100 صاروخ باليستي إيراني يتجه نحو إسرائيل.

وكانت صواريخ كروز الإيرانية وسرب من الطائرات بدون طيار في الجو، وتم توقيتها للوصول في نفس وقت وصول الصواريخ– وهو وابل هائل كان بايدن ومساعدوه يخشون أن يتجاوز الدفاعات المعززة التي أمضوا هم وإسرائيل أكثر من أسبوع في إعدادها.

وقال مسئولون أمريكيون، في وقت لاحق، إن حجم الهجوم المباشر الأول لطهران على إسرائيل طابق أسوأ سيناريوهات وكالات التجسس الأمريكية، ولم يهدد ذلك حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة فحسب، بل هدد أيضًا آمال بايدن في منع أزمة الشرق الأوسط المستمرة منذ ستة أشهر من الاتساع إلى حرب إقليمية شاملة.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال التجمع في غرفة العمليات الساعة 5:15 مساءً في ذلك السبت، لم يتمكن بايدن ومساعدوه من التأكد من أن أنظمة إسرائيل المضادة للصواريخ، والتي عززتها عمليات نشر الجيش الأمريكي المضادة للصواريخ والطائرات بدون طيار في الأيام العشرة الماضية، ستمنع ما يقرب من 99٪ من الصواريخ الإيرانية.

قال مسئول كبير في إدارة بايدن في غرفة العمليات في ذلك اليوم: "إن نتائج الدفاعات لم تكن واضحة حتى تم الإعلان عن النتائج رسميًا".

وأوضحت الصحيفة أنه خلف جدران البيت الأبيض كان الانتظار المؤلم أثناء القصف الإيراني، فكان أكثر اللحظات المتوترة في أزمة استمرت 19 يومًا لبايدن وفريقه للأمن القومي، حيث وجدوا أنفسهم غالبًا غير مطلعين أو غير متأكدين بشأن ما تخطط له كل من إسرائيل وإيران في الأوقات الحرجة.

بدأت الأزمة بهجوم فردي شن فيه الإسرائيليون ضربة جريئة على ضباط إيرانيين في دمشق دون أي تشاور مع الولايات المتحدة، وانتهت بعد أن ساعد تحالف من الجيوش الأمريكية والأوروبية في صد الهجوم الإيراني، وطالب الجميع إسرائيل بضبط النفس.

البداية من دمشق

وأكدت الصحيفة أن الأزمة اندلعت في الأول من أبريل، عندما شنت إسرائيل غارة على مبنى في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بما في ذلك الجنرال محمد رضا زاهدي، وهو شخصية مهمة أشرفت على العمليات شبه العسكرية الإيرانية في سوريا ولبنان لصالح الحرس الثوري.

وقبل دقائق قليلة من الغارة، نبه مسئول إسرائيلي نظيره الأمريكي إلى أن الضربة جارية، لكن المسئولين الأمريكيين قالوا إن التحذيرات لم تتضمن أي معلومات حول الجهة المستهدفة أو الموقع الذي تم ضربه.

وسرعان ما علم البيت الأبيض بهجوم إسرائيلي آخر غير متوقع وقع في نفس يوم الغارة على دمشق، حيث أدت غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار ضد قافلة مساعدات في غزة، إلى مقتل سبعة عمال من جمعية المطبخ المركزي العالمي التابعة للطاهي الشهير خوسيه أندريس.

وبعد وقت قصير من غارة دمشق، كان السفير الإسرائيلي مايكل هرتزوغ والملحق الدفاعي الإسرائيلي في البيت الأبيض، حيث عقد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وغيره من كبار مساعدي البيت الأبيض مؤتمرًا عبر الفيديو مع المسئولين الإسرائيليين، وفي محادثة جانبية، أوضح هرتزوغ أن إسرائيل استهدفت زاهدي وغيره من كبار الضباط الإيرانيين، حسبما قال مسئولون أمريكيون.

وبينما كان المسئولون في واشنطن وإسرائيل ينتظرون رد طهران، توقع عدد قليل من المسئولين الإسرائيليين أو الأمريكيين أن إيران ستهاجم إسرائيل مباشرة، وهو أمر لم تفعله من قبل.

ويشعر المسئولون الأمريكيون بالقلق من أن الضربة الإسرائيلية قد تؤدي إلى هجمات بالوكالة الإيرانية ضد المواقع الأمريكية في العراق وسوريا، حيث ينتشر حوالي 4500 جندي ومدني أمريكي في قواعد في جميع أنحاء المنطقة، وتكهن المسئولون الأمريكيون بأن إيران قد تحاول مهاجمة سفارة إسرائيلية خارج البلاد ردًا على ذلك.

وقال مسئولون أمريكيون إنه بعد الغارة الجوية السورية، طلب الإيرانيون من سفارة سويسرا في طهران بإرسال رسالة مكتوبة إلى الولايات المتحدة تلومها على الهجوم بلغة تهديد، ونفت واشنطن تورطها.

بعد يومين من الضربة الإسرائيلية لدمشق، أعرب وزير الدفاع لويد أوستن عن إحباطه في مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه لم يذكر خطط العملية، على الرغم من أن جالانت زار أوستن في البنتاجون قبل أسبوع، حسبما قال مسئول أمريكي.

وأثار فقدان أفراد رفيعي المستوى في الحرس الثوري الإيراني، الذين كانوا على صلة جيدة بالقيادة في طهران، غضب المسئولين الإيرانيين، الذين قالوا إن المبنى الذي ضربته إسرائيل كان منشأة دبلوماسية، وهو تأكيد نفته إسرائيل للمسئولين الأمريكيين، وبعد فشلها في الحصول على إدانة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضربة الإسرائيلية، أشارت طهران إلى أنها سترد.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في ظل هذه التوترات، كانت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أدنى مستوياتها، وفي مكالمة متوترة في 4 أبريل الجاري، أخبر بايدن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الدعم الدولي يتراجع بعد مقتل موظفي المطبخ المركزي العالمي.

وقال بايدن، بحسب مسئولين، إن إسرائيل بحاجة إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وإن الولايات المتحدة ستحكم على إسرائيل من خلال أفعالها.

كواليس الضربة الإيرانية

وبينما كان بايدن يستضيف رئيس الوزراء الياباني في البيت الأبيض في 10 أبريل، سحبه أوستن جانبًا للحصول على تصريح للدوران حول المدمرة يو إس إس كارني، وهي مدمرة كانت تتجه شرقًا نحو مينائها الرئيسي في فلوريدا، وانضمت إلى المدمرة الأمريكية USS Arleigh Burke، وهي مدمرة أخرى، في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من إسرائيل بما يكفي لتتبع وإسقاط الصواريخ القادمة بأخرى اعتراضية من طراز SM-3، والتي لم يتم استخدامها مطلقًا لإسقاط صاروخ باليستي في القتال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تحذيرات إيران توجه فريق من العسكريين الأمريكيين سرًا إلى تل أبيب للعمل في مركز عمليات الدفاع الصاروخي مع نظرائهم الإسرائيليين، ومع توقع أن تستخدم إيران طائرات بدون طيار، وصلت قوة كبيرة من الطائرات المقاتلة من طراز F-15E إلى المنطقة للمساعدة في إسقاطها، كما شاركت في العملية طائرات أخرى من طراز F-16 متمركزة في المنطقة. وتم وضع خطط للطائرات السعودية والأردنية للدفاع عن مجالهما الجوي.

وتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور، الموجودة بالفعل في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، بالقرب من إسرائيل حتى تكون في وضع يمكنها من إطلاق طائرات مقاتلة لاعتراض أي طائرات بدون طيار يطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

أجرى كبار مساعدي بايدن اتصالات هاتفية، وناشدوا الحكومات الأخرى أن تطلب من إيران عدم الضرب، وطلب مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز من نظرائه في أجهزة المخابرات في أوروبا وعواصم الشرق الأوسط وتركيا حث إيران على وقف التصعيد.

وتابعت الصحيفة أنه مع مرور الأيام دون رد إيراني، قرر مسئولو المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أن إيران كانت تخطط لهجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية، وأنه سيكون هائلًا.

ووصل القائد الأعلى للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، الجنرال إريك كوريلا، إلى إسرائيل في 11 أبريل، لتسريع الخطط المقررة بالفعل لزيارة المنطقة بسبب الهجوم الإيراني الوشيك.

أراد كوريلا البقاء في إسرائيل خلال الهجوم الإيراني، لكن أوستن أمره بالخروج، خوفًا من أن تبدو الولايات المتحدة متواطئة في أي رد إسرائيلي، وواصل كوريلا المشاركة في المداولات من الأردن.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه بايدن إلى ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، في وقت مبكر من مساء يوم الجمعة 12 أبريل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، كانت خطة الهجوم الإيرانية قد أصبحت موضع التركيز، وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "حصلنا على معلومات استخباراتية أفضل وأكثر دقة بشأن التوقيت المحدد للهجوم الإيراني المقبل".

عاد بايدن فجأة إلى العاصمة ذلك المساء، وعندما بدأ الهجوم ليلة السبت، قام المسئولون الأمريكيون في غرفة العمليات والبنتاجون بتتبع الموجات الثلاث من الأسلحة التي غادرت المجال الجوي الإيراني، وعبرت العراق والأردن، متجهة نحو إسرائيل، وقال مسئولون في الإدارة إنه حتى مع التحذير المسبق الذي تلقوه، فإن حجم القصف كان بمثابة الصدمة.

وقال مسئول كبير: "أعتقد أن هذا الهجوم كان في أعلى مستوى لما كنا عليه، وما كنا نتوقعه".

نجحت مجموعة من الأنظمة الدفاعية التي قام كوريلا وآخرون على عجل في الأيام التي سبقت الهجوم في الدفاع عن أضخم هجوم شهدته إسرائيل منذ عقود، ولم يحاول أحد من قبل اعتراض هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية دفعة واحدة، اعتقدت واشنطن أن قواتها وقواتها الإسرائيلية قادرة على التعامل مع 50 صاروخًا باليستيًا، لكن أكثر من 100 منها كانت منطقة غير معروفة.

واعترض نظام أرو الإسرائيلي معظم الصواريخ الباليستية، في حين أسقطت المدمرتان الأمريكيتان في شرق البحر المتوسط عدة صواريخ أخرى، واعترضت بطارية أمريكية مضادة للصواريخ من طراز باتريوت في أربيل بالعراق بطارية أخرى.

وفي هذه الأثناء، تم إسقاط الطائرات بدون طيار من قبل مجموعة من الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية.

وبعد أن خرجت إسرائيل سالمة تقريبًا، تحول البيت الأبيض من الدفاع عن حليفته إلى كبح جماحها، حوالي الساعة 9 مساءً بتوقيت واشنطن في 13 أبريل، أجرى بايدن ونتنياهو مكالمة مكثفة.

وقال مسئولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي نصح نتنياهو، الذي كان مع حكومته الحربية أثناء المكالمة، بالتفكير في خطوته التالية بعناية وإعلان النصر.

وأعرب المسئولون الأمريكيون عن قلقهم من أن إسرائيل قد ترد على الفور وبقوة، وكانت إيران تحذر من أنها سترد بقوة، الأمر الذي قد يزيد من دائرة التصعيد.

في وقت مبكر من يوم 19 أبريل، ردت إسرائيل باستهداف موقع عسكري واحد في محافظة أصفهان الإيرانية، وبينما كان الهجوم محدودًا، فقد أظهر أن إسرائيل قادرة على التغلب على الدفاعات الجوية الإيرانية والضرب في عمق أراضي خصمها، وهو تحذير لا لبس فيه بعد هجوم طهران الفاشل على إسرائيل.

وخلافًا لضربة دمشق التي أشعلت الأزمة قبل 19 يومًا، أعطت إسرائيل هذه المرة للولايات المتحدة إشعارًا مسبقًا قبل دقائق قليلة من هجومها المحدود، حيث تسبب الهجوم المحدود في إنقاذ البيت الأبيض والشرق الأوسط من الدخول في حرب واسعة النطاق.