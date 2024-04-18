الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس آخر فضائح ترامب.. ميلانيا تدعمه سرًا في قضية رشوة الممثلة الإباحية

ميلانيا وزوجها ترامب
ميلانيا وزوجها ترامب

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ميلانيا ترامب قد لا تدعم زوجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في نيويورك، لكنها سرًا تقدم له كافة أشكال الدعم، حيث يواجه قضية منح ممثلة إباحية رشوة سرًا من أجل شراء صمتها.

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وقالت الصحيفة البريطانية، إن دعم ميلانيا لترامب قد يكون محدود، من المرجح أن تدلي بشهادتها نيابة عن ترامب وستكون غاضبة من زوجها لتوريط ابنهما بارون في هذه القضية.

وتابعت أنه عندما ظهرت أنباء عن دفع ترامب مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز، قيل إن ميلانيا كانت مصدومة وتشعر بالإهانة وغاضبة، ولكن، كما فعلت خلال فضائح ترامب المتعددة في الماضي، فهي تبقى إلى جانبه.

وقال مصدر مقرب من ميلانيا وترامب: "ميلانيا ستظل تدعم زوجها سرًا ولن تذهب معه إلى المحكمة أو تلي بالشهادة نيابة عنه، ولكنها ستواصل دعمه سرًا، وستظل صخرة العائلة كما كانت منذ أن فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2016"

وتابع المصدر أن ميلانيا التي تتسم بالغموض ظلت خلف الأبواب المغلقة في عقار Mar-a-Lago الخاص بالزوجين في بالم بيتش، فلوريدا، بينما يجلس دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، لكنها كانت تراقب تغطية المحاكمة ومن المحتمل أنها غاضبة عن بعض ما شاهدته.

وقالت ستيفاني جريشام، التي شغلت منصب مديرة اتصالات ميلانيا ورئيسة طاقم العمل في البيت الأبيض: "متأكدة من أنها تقرأ جميع المقاطع الإخبارية حول هذا الموضوع، وكلاهما متشابهان للغاية بهذه الطريقة".

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وفي لقاء خاص، وصفت ميلانيا الإجراءات بأنها "وصمة عار"، حسبما قال شخص مطلع على تعليقاتها لصحيفة نيويورك تايمز.

وتراهن جريشام، التي أمضت 4 سنوات في الصف الأمامي لتفاعلات الزوجين، على أن السيدة الأولى السابقة "لم تكن سعيدة" بتحدث دونالد ترامب عن ابنهما بارون في سياق القضية، من المعروف أن ميلانيا ترامب تحمي بشدة ابنها البالغ من العمر 18 عامًا.

وقالت جريشام: "لقد تحدث ترامب عن تفويت حفل تخرج بارون أمام الكاميرات ثم مرة أخرى على قناة Truth Social  ما تسبب في تجدد الحديث حول نجلها مرة أخرى وربطه بالقضية وهو أمر لم تكن تحبه".

وتابعت: "ترى ميلانيا أنه لا يوجد سبب لذكر نجلها أمام قاعة المحكمة، حيث وجدت أنه تصرف أناني".

وخرج دونالد ترامب خارج قاعة المحكمة يوم الاثنين، وانتقد القاضي لأنه سيتسبب في تفويت ترامب لحفل تخرج نجله الأصغر بارون المقررة في 17 مايو.

وقال ترامب الغاضب: "يبدو أن القاضي لن يسمح لي بالذهاب إلى حفل تخرج ابني الذي عمل بجد للغاية".

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