بعد انحسار كورونا.. أوسكار تدخل تعديلات جديدة على قوانينها قبل حفلها المقبل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، إدخال تعديلات جديدة على جوائز الأوسكار الجديدة المقرر أن يقام حفلها الـ97 في 2 مارس من عام 2025، واقتصرت التغييرات على لوائح التكريمات، خصوصًا التكريمات الجماعية في بعض الفئات.

أبرز التعديلات على جوائز الأوسكار بعد انحسار كورونا

وحسب موقع "هوليوود ريبورتر" الأمريكي، فإنه من الطبيعي أن يتم تقييم الأفلام الصادرة خلال عام 2024، ولكن وسائل إصدارها تم إدخال بعض التعديلات عليها، بعد انحسار وباء كورونا، فلم تصبح دور السينما وسيلة لتأهل للأفلام، حيث يتعين بدلًا من ذلك أن يتم عرض الفيلم لمدة أسبوع واحد على مسرح في مقاطعة لوس أنجلوس، أو مدينة نيويورك، أو منطقة الخليج، أو شيكاغو، أو أتلانتا، أو منطقة مضافة حديثًا مثل دالاس فورت وورث.

وأضاف أنه يتم الاعتماد على الأفلام التي تصدر في سينما السيارات فقط، وهو الإجراء الذي كان متبعا خلال ذروة انتشار فيروس كورونا عام 2020.

وتابع أن من ضمن التعديلات أيضًا، إمكانية ترشيح أفلام الرسوم المتحركة الطويلة المقدمة من دول أجنبية، ضمن فئة أفضل الأفلام الروائية الطويلة، بشرط استيفاء المتطلبات المحددة لكلتا الفئتين.

وأضاف أن التعديلات طالت فئة الموسيقى التصويرية التي كانت تقتصر على 15 قطعة موسيقية فقط لتصبح 20 قطعة، ويمكن أن يتم تأهيل لما يقرب من 3 ملحنين شاركوا في تأليف نفس القطعة الموسيقية في الجائزة، على أن يحصل كل منهم على تمثال منفصل، حيث كان في السابق مطلوبا أن يتقدم جميع الملحنين المشاركين في نفس القطعة الموسيقية كمجموعة ويتقاسمون تمثالا واحدا فقط.

تعديلات مثيرة للجدل

وأشار إلى أن أحد أكثر التعديلات إثارة للجدل المتعقلة بفئة السيناريو، حيث يتعين على المتقدمين تقديم أفضل السيناريو الأصلي النهائي للعمل الفني، سواء كان مكتوبا أو مقتبسا، ومن الممكن أن يؤثر هذا التعديل على الأفلام التي تتسم بقدر من الارتجال ولا تلتزم بالسيناريو الأصلي بشكل كامل.

وأوضح أنه سيتم تغيير شكل جائزة المنتج الإبداعي، التي كانت عبارة عن تمثال نصفي لإيرفينج جي ثالبيرج رئيس شركة إنتاج MGM الراحل، حيث تحمل الجائزة التذكارية اسمه، وستكون الجائزة الجديدة تمثالا صغيرا للأوسكار أو أي تمثال آخر.