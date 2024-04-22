تقرير فرنسي يُحرج إسرائيل.. لم تقدم دليلًا على اتهاماتها لـ الأونروا

كشفت مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، أن إسرائيل فشلت في تقديم أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن انتماء موظفي وكالة غوث وتشغيلا اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" إلى حركة حماس، وهو الإدعاء الذي تسبب في وقف معظم التمويل الدولي الموجه للوكالة لعدة أشهر.

أكاذيب إسرائيل أمام العالم.. ادعاءاتها بشأن الأونروا بدون أدلة

وبحسب التقرير - نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية- والذي تم تكليف كولونا لإعداده من قبل الأمم المتحدة بعد المزاعم الإسرائيلية، فإن “الأونروا” كانت تزود إسرائيل بأسماء وهويات موظفيها بشكل منتظم لأغراض أمنية، ولم تبلغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنظمة بأي مخاوف تتعلق بأيًا من موظفيها التي تعد قائمتهم موجودة منذ عام 2011.

وأوضح التقرير أن الإدعاءات الإسرائيلية بشأن مشاركة بعض من موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى، تسببت في قطع الجهات المانحة الرئيسية تمويلها للوكالة في يناير الماضي، بالرغم من طبيعة عملها كونها القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لكافة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت أنه تم قطع التمويل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة بصورة كبيرة بسبب الحرب، ومكافحة نحو 2.3 مليون نسمة للحصول على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وأضاف التقرير أن معظم الدول استأنفت تمويلها للمنظمة في الأسابيع الأخيرة، وقالت الحكومة البريطانية، إنها كانت تنتظر تقرير كولونا لاتخاذ القرار النهائي بشأن التمويل، بينما تم حظر التمويل الأمريكي للمنظمة بشكل دائم بعد قرار من الكونجرس.

ويكشف التقرير الفرنسي الذي تم إعداده بمساعدة 3 معاهد أبحاث شمالية ومن المقرر نشره في وقت لاحق اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى.

ويؤكد التقرير، أن إسرائيل داعت علانية في مارس الماضي أن عدد كبير من موظفي الأونروا هما أعضاء في حركة حماس وغيرها من الحركات الفلسطينية، لكنها لم تقدم أي دليل على هذه المزاعم.

وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلًا إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث التي شاركت في صياغة التقرير وتقع في بلدان الشمال الأوروبي معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان.

وكشف تقرير المنظمات الثلاثة، أن إسرائيل لم تقدم بالفعل حتى الآن أي أدلة تدعم مزاعمها، كما أنها تجاهلت مطالب الأونروا لتزويدها بأسماء الموظفين المنتمين لحركة حماس والأدلة لفتح تحقيق في الواقعة، حيث تقدمت المنظمة بالطلب مرتين لحكومة الاحتلال الأولى في مارس الماضي والثانية في أبريل الحالي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، إنه قبل التوصيات الواردة في تقرير كولونا، حول سبل تحسين قدرة الأونروا على مراقبة ومعالجة قضايا الحياد.

ويشدد تقرير كولونا على أهمية الأونروا، واصفًا إياها بأنه لا غنى عنها للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.