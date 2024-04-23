اختفاء ملكى جديد.. لماذا لم تحتفل كيت وويليام بعيد ميلاد أصغر أبنائهما؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون تغيبا بشكل كامل عن الاحتفال العلني بعيد ميلاد الأمير لويس أصغر أبنائهما، حيث ظلت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأمير وأميرة ويلز صامتة في الساعات الأولى من عيد ميلاده.

كيت وويليام يمتنعان عن نشر أي صور احتفالية بعيد ميلاد نجلهما الأصغر

وتابعت الصحيفة أن الأمير لويس أكمل 6 أعوام، أمس، وكان من المفترض أن يواصل أمير وأميرة ويلز تقليدهما الملكي في نشر صور جديدة للاحتفال بعيد ميلاد أصغر أبنائهما، لكنهما اختفيا تمامًا عن أي أجواء علنية.

وقالت مصادر مقربة من العائلة المالكة إن ويليام وكيت كانا ينويان نشر صورة جديدة لنجلهما الأصغر بمناسبة عيد ميلاده بالرغم من الغضب الجماهيري الذي صاحب نشر كيت ميدلتون صورة معدلة مع أطفالها في عيد الأم، والتي تم إصدارها من قبل قصر كنسينجتون.

وتابعت المصادر أن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية على عائلة ويلز بالكامل، بداية من تشخيص مرض كيت بالسرطان وقبلها الملك تشارلز الثالث، مرورًا بموجة الشائعات التي أحاطت بالعائلة وحتى الإعلان الرسمي عن مرض الأميرة، ما جعل الأمر صعبًا للغاية للتواصل مع العالم مرة أخرى بطريقة طبيعية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون استغرقا فترة طويلة قبل إعلام أبنائهما الثلاثة عن مرض والدتهم، قبل أن يعلنا الأمر صراحة للعالم.

وتابعت أن اختفاء الثنائي الملكي للمرة الأولى في عيد ميلاد لويس أثار تكهنات جديدة حول صحة كيت، ولكن يبدو أن السبب الحقيقي هو عدم الرغبة في إثارة أي جدل لأي صورة تنشر كما حدث مع صورة عيد الأم.

في العام الماضي، نشر ويليام وكيت صورة رائعة لكيت وهي تدفعه في عربة يدوية في وندسور بمناسبة بلوغه الخامسة من عمره، في أعياد ميلاده السابقة، شارك الزوجان صورًا للويس التقطتها كيت، التي تصف نفسها بأنها مصورة هاوية.

تم التقاط الصورة بمناسبة عامه الرابع على شاطئ في نورفولك، بينما أظهرت الصورة التي تمت مشاركتها في عيد ميلاده الثالث الشاب الملكي وهو يركب دراجته في قصر كنسينجتون في لندن، قبل وقت قصير من مغادرته إلى يومه الأول في الحضانة في مدرسة حضانة ويلكوكس.

بمناسبة عيد ميلاده الأول والثاني، نشر الزوجان صورًا له تم التقاطها في منزلهما.

وقال أحد المساعدين الملكيين، إن كيت وويليام يقدران للغاية انتظار الجمهور للصور الجديدة لأطفالهما، في أعياد ميلادهم، ولكن لم يتخذا قرارًا بشأن هذا الأمر.

وفي وقت سابق من ذلك الشهر، انضم الأمير لويس إلى شقيقه الأكبر الأمير جورج، البالغ من العمر 10 سنوات، وشقيقته الأميرة شارلوت، البالغة من العمر ثماني سنوات، في حفل وستمنستر آبي السنوي الذي نظمته والدتهما كيت.

ومن المرجح أن تتم إقامة احتفال عائلي محدود للغاية لعيد ميلاد لويس اليوم الثلاثاء، يحضره أشقاؤه ووالداه وجده الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا باركر، ووالدي كيت ميدلتون، بعد انتهاء اليوم الدراسي للصغير.