مفاجآت جديدة فى تطورات الحالة الصحية لأميرة ويلز.. ماذا أصاب كيت ميدلتون؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن آخر تطورات الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون، على الرغم من أنه من غير المعروف نوع السرطان الذي تعاني منه الأميرة، إلا أن أطباء الأورام يقولون إن ما وصفته في بيانها العام الذي صدر يوم الجمعة - اكتشاف السرطان أثناء عملية جراحية أخرى، في هذه الحالة "جراحة كبرى في البطن" - أمر شائع جدًا.

تطورات الحالة الصحية لأميرة ويلز

قالت الدكتورة إيلينا راتنر، طبيبة الأورام النسائية في مركز ييل للسرطان، التي شخصت العديد من المرضى المصابين بسرطان المبيض وسرطان الرحم وسرطان بطانة الرحم: "لسوء الحظ، فإن كثيرا من حالات السرطان التي نشخصها تكون غير متوقعة".

وتابعت الصحيفة، أنه دون التكهن بإجراءات كيت، وصف الدكتور راتنر الحالات التي تخضع فيها النساء لعملية جراحية لعلاج التهاب بطانة الرحم، وهي حالة يتم فيها العثور على أنسجة مشابهة لبطانة الرحم في مكان آخر في البطن.

ويقول الدكتور راتنر، في كثير من الأحيان، يكون الافتراض هو أن بطانة الرحم ظهرت على المبيض وتسببت في ظهور كيس مبيض حميد، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين، عندما تمت دراسة الأنسجة الحميدة، أفاد علماء الأمراض بأنهم اكتشفوا السرطان.

وقالت الأميرة كيت في البيان إنها تتلقى دورة من العلاج الكيميائي الوقائي.

وتابعت الصحيفة، أن هذا أيضًا شائع، في البيئات الطبية، التي يطلق عليه عادة العلاج الكيميائي المساعد.

وقال الدكتور إريك وينر، مدير مركز ييل للسرطان، إنه مع العلاج الكيميائي المساعد، "الأمل هو أن هذا سيمنع المزيد من المشاكل" ويتجنب تكرار الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور مايكل بيرر، مدير معهد وينثروب بي روكفلر للسرطان بجامعة أركنساس للعلوم الطبية، إن هذا يعني أيضًا أنك أزلت كل شيء كان مرئيًا بالجراحة.

وأضاف: "لا يمكنك رؤية السرطان"، لأنه قد يتم ترك خلايا سرطانية مجهرية خلفه، وأوضح أن العلاج الكيميائي هو وسيلة لمهاجمة الأمراض المجهرية.

كما أثرت أجزاء أخرى من بيان أميرة ويلز على الدكتورة راتنر، ولا سيما قلقها على عائلتها، حيث قالت كيت: "لقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته على انفراد من أجل عائلتنا الصغيرة، لقد استغرق الأمر منا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام”.