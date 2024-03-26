الثلاثاء 26 مارس 2024
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تكنولوجيا

خطر أم أداة تطوير.. الذكاء الاصطناعي يُثير الجدل داخل المدارس والجامعات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير لصحيفة "فاينتشال تايمز" البريطانية، أن الذكاء الاصطناعي يثير الجدل مرة أخرى ولكن هذه المرة في الأوساط التعليمية، بعد أن أكد البعض أنه قد لا يكون على وشك أن يحل محل المعلمين وأساتذة الجامعات تماما، ولكنه يعمل على تعزيز الطريقة التي يتعامل بها قطاع التعليم مع التعلم.

الذكاء الاصطناعي يعزز القدرات المعلمين أم يحل محلهم

ويتوقع روبرت سيمانز، أستاذ الإدارة والمنظمات في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، أن يتم مساعدته وأقرانه ليصبحوا أفضل في ما يفعلونه بالفعل من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، بدلًا من تولي أدوارهم.
يوضح سيمانز - وهو في وضع جيد للحكم، حيث شارك في تأليف بحث حول المهن الأكثر عرضة للنمو السريع للذكاء الاصطناعي، أنه من المؤكد أنهم سيكونون "أسرع، وآمل أن يكون ذلك أفضل".
واكدت الصحيفة هذا البحث وجد أن ثمانية من أصل 10 مهن معرضة للذكاء الاصطناعي موجودة في قطاع التعليم معظمهم معلمون في مواضيع مختلفة، بما في ذلك علم الاجتماع والعلوم السياسية، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم استبدالهم، كما يؤكد سيمانز، ولكن الطريقة التي يقومون بها بعملهم ستتأثر بعدة طرق.

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وتعترف الجهات الدراسية باحتمال فقدان الوظائف ودور الحكومة في إدارة الاضطراب، ولكنها تشير أيضًا إلى إمكانات التكنولوجيا، وخلص البحث إلى أن القوى العاملة المدربة على الذكاء الاصطناعي ستساعد الشركات والعاملين أنفسهم في "الاستفادة من الأدوات الجديدة".


وفي التعليم، تشمل الآثار المترتبة على ذلك تغييرًا في الطريقة التي يقدم بها العاملون في الأوساط الأكاديمية المحتوى والتفاعل مع طلابهم، مع إمكانية الوصول بشكل أكبر عبر أدوات مثل ChatGPT والمهام الإدارية الآلية.


يرى ديفيد فيريداس هو أستاذ في كلية فليريك للأعمال في بروكسل، أن الذكاء الاصطناعي هو "ميسر" للمعلمين وطلابهم بنفس الطريقة التي فعلت بها أدوات أخرى مثل جوجل وويكبيديا حتى الآن.


يقول فيريداس: “في البداية كان لدينا السبورة البيضاء، ثم كان لدينا الشرائح، والآن لدينا الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة، مثل استخدام الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة التعلم".
ويرى آخرون إمكانات الذكاء الاصطناعي كمُحسِّن في الفصل الدراسي، وأطلق جريج بنسون، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة سان فرانسيسكو، مؤخرًا مقهى جيميني، وهو منتدى غير رسمي حيث يتبادل الطلاب وجهات النظر حول إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 


ويقول:"أشعر وكأنني طفل في متجر للحلوى الآن، هناك الكثير من التغيير."
يوضح بنسون أن روبوتات الدردشة الذكية ظهرت كجزء من تفكير جامعته المبكر في أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في التعلم، مضيفا:"لن يعطوك الإجابة، لكنهم سيساعدونك على التفكير في المشكلات التي تعمل على حلها".


ويوضح:"أن الغش ليس مشكلة جديدة، لكننا أوضحنا أنه لا يمكنك تقديم عمل منتج من إنتاج الذكاء الاصطناعي".

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