الإثنين 25 مارس 2024
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تكنولوجيا

يوتيوب تختبر خيار انتقال جديد بالذكاء الاصطناعى

جريدة الدستور

تختبر يوتيوب خيارًا جديدًا من شأنه أن يسهل الانتقال إلى الأجزاء المطلوبة ضمن مقطع الفيديو، في حين تتيح أيضًا خيارات Remix موسعة ضمن الفيديوهات القصيرة Shorts.

وتجرب المنصة طريقة جديدة لمساعدة المستخدمين في الانتقال إلى أجزاء المقطع عبر عملية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتأخذ في الحسبان العناصر الأكثر مشاهدة، ومن ثم تمكنك من الانتقال إلى تلك النقاط بدلًا من تصفح كل فصل على حدة.

وقالت يوتيوب: “إذا نقر أحد المشاهدين نقرًا مزدوجًا للتخطي للأمام عبر مقطع مؤهل، فإننا نعرض زر الانتقال إلى الأمام الذي ينقله إلى الجزء التالي في الفيديو الذي نعتقد أنه يهدف إليه. هذه الميزة تتاح أيضًا لمنشئي المحتوى أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو”.

وبدلًا من جعل المستخدمين يتصفحون المقطع بأكمله، تسعى العملية إلى استخدام التعلم الآلي لتسهيل العثور على الأجزاء الأكثر صلة.

وتعد الميزة الجديدة بمنزلة طريقة ملاءمة لتصفح محتوى إضافي عبر يوتيوب. وتقول المنصة إنها تجرب الميزة حاليًا على نطاق صغير جدًا في الولايات المتحدة مع المشتركين الذين يدفعون.

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