عاجل| تاريخ العائلة المالكة في بريطانيا مع السرطان.. مرض كيت ميدلتون يكشف الأسرار

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن كواليس تصوير أميرة ويلز كيت ميدلتون مقطع فيديو تعلن فيه عن إصابتها بالسرطان، وعلاقة الملك تشارلز الثالث بهذا الفيديو بعد أن اختفت عن الأنظار لأكثر من شهرين ما زاد من التكهنات حول الوضع الصحي لأميرة ويلز.

لماذا كشف كيت ميدلتون عن إصابتها بالسرطان فجأة؟

وأضافت الصحيفة أنه قبل عيد الفصح ثمة حالة من القلق والخوف الطبيعي بعد الإعلان عن إصابة إثنين من كبار أعضاء العائلة المالكة البريطانية بالسرطان وهم الملك تشارلز الثالث وأميرة ويلز كيت ميدلتون، فضلًا عن إصابة سارة فيرجسون زوجة الأمير أندرو أيضًا بسرطان الثدي قبل عدة أشهر.

وتابعت أن داخل جدران القصر الملكي، فقد تسبب إصابة كيت بنفس مرض الملك تشارلز، في تقريب الملك من نجله الأكبر وولي العهد الأمير ويليام وزوجته، فبالرغم من أن الملك كان قريب من كيت التي تشبهه إلى حد كبير في أعماله الخيرية وتحركاته الملكية، فإن الأزمة زادت من هذا القرب.

وأضافت أن الملك تشارلز عبر عن إعجابه منذ فترة طويلة بالطريقة التي تحملت فيها كيت مصاعب الحياة الملكية وطريقتها في التعامل مع نجله، في نهاية هذا الأسبوع، أفيد أنه كان "يتجول" في الجزء الخاص بها من عيادة لندن عندما تداخلت إقامتهم في المستشفى في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت إلى أن الملك توجه بشكل خاص إلى كيت عندما كانت تتلقى العلاج، وتقديم المشورة لها، وطمأنتها بأن الأمور ستكون جيدة، ولعب دور كبير في إقناع كيت بالإعلان عن مرضها للعالم، بالرغم من رغبة ويليام وكيت في البداية بالاحتفاظ بجزء من خصوصيتهم بعيدًا عن أعين العالم.

وتابعت أن الملك نجح في إقناع ويليام وكيت بتصوير الفيديو، وقطع الطريق أمام الشائعات والتكهنات وعدم السماح لمثل هذه الأنباء بالانتشار حولهم.

وأضافت أن السر الآخر وراء إعلان كيت المفاجئ عن مرضها، هو التخوف من عدم قدرتها على استئناف نشاطها الملكي في الموعد الذي حدده القصر الملكي مسبقًا، بسبب العلاج الكيميائي الوقائي وبالتالي فإن الإعلان عن طبيعة الحالة الطبية للأميرة كان الحل الأمثل من أجل الراحة.

زعمت مصادر مطلعة في العائلة المالكة أن أميرة ويلز استلهمت كيفية الكشف عن تشخيص إصابتها بالسرطان بعد الاستجابة الدافئة للملك الذي فعل الشيء نفسه قبل ستة أسابيع، فمن المعروف أن تشارلز تربطه علاقة قوية بكيت منذ 13 عامًا.