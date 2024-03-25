مخطط الخلاص فى إسرائيل.. تحركات سرية للإطاحة بـ"نتنياهو" وحكومته المتطرفة

يعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنخرط في نزاع مستمر مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تكتيكات الحرب في قطاع غزة، على التهديد بتغيير النظام الدستوري لتغيير التكتيكات القتالية الإسرائيلية وجعل سياسة السلام في البلاد بعد الحرب متزامنة مع رغبات واشنطن، من خلال استراتيجية الانقلاب في إسرائيل والتحركات السرية للإطاحة بنتنياهو وحكومته المتطرفة.

مخطط الانقلاب في إسرائيل والتحركات الأمريكية للإطاحة بنتنياهو

وبحسب صحيفة "آسيا تايمز" الآسيوية، فإنه ومن وجهة نظر واشنطن، فإن التخلص من نتنياهو هو المفتاح لتغيير النظام الذي يريده بايدن على ما يبدو في إسرائيل. ليس من الواضح ما هو نوع الضغط الذي سيتطلبه إقناع نتنياهو إما بتغيير سياساته أو ترك منصبه أو الدعوة لإجراء انتخابات، حتى الآن، كان الأمر في الغالب مجرد تهديدات كلامية.

وأضافت أن مثل هذا الضغط من جانب القوى الكبرى الذي تمارسه الولايات المتحدة كان أمرًا شائعًا على مدى القرن الماضي، وعادة ما تنطوي على التدخل ضد الحكومات التي تعتبر غير ودية أو تشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة اعتادت بتنفيذ بعض التدخلات بعنف، لنأخذ على سبيل المثال الإطاحة العلنية بصدام حسين في العراق عام 2003، أو الجهود السرية العديدة التي بذلتها وكالة المخابرات المركزية (CIA) لاغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، في عام 1989، أرسل الرئيس جورج بوش الأب جنودًا وبحارة ومشاة البحرية الأمريكية إلى مدينة بنما للقبض على الحاكم البنمي مانويل نورييغا ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بتهريب المخدرات، برر بوش الغزو بأسباب قانونية مشكوك فيها.

وتابعت أنه في بعض الأحيان، كان الضغط يشمل ببساطة دعم معارضي الحكومة المستهدفة الذين قد يكونون قادرين على الإطاحة بالحكومة بمفردهم، واتهمت روسيا الولايات المتحدة بإثارة احتجاجات عام 2014 في أوكرانيا والتي أدت إلى الإطاحة بالحكومة الموالية للكرملين.

وقبل بضع سنوات، اعترفت واشنطن بحكومة بديلة للفنزويليين الذين يحاولون الإطاحة بالنظام اليساري للرئيس نيكولاس مادورو، وفشلت سلسلة من المظاهرات في إطاحته من السلطة.

وأضافت الصحيفة أنه بطبيعة الحال، لا يسعى بايدن إلى وسائل عنيفة للإطاحة بنتنياهو، بل يفضل انقلابًا قانونيًا ودستوريًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعاون بايدن وكبار مسئولي السياسة الخارجية وعضو بارز في الكونجرس الأمريكي لإقناع نتنياهو بالاستسلام، وحتى الآن يقاوم بشدة.

وتابعت أنه ليس من الواضح في إسرائيل، إن كان هناك أي شخص، سينتظر في الأجنحة لتجاهل استراتيجية نتنياهو في زمن الحرب أو سياسات ما بعد الحرب، ويعتقد نتنياهو وحكومته اعتقادًا راسخًا أن النجاح في زمن الحرب يتطلب إبادة حماس، حتى على حساب أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية المادية في غزة.

وعلى النقيض من رؤية بايدن لنوع ما من الدولة القومية الفلسطينية الحميدة، يتوقع القادة الإسرائيليون "اليوم التالي" لغزة والضفة الغربية التي ستخضع لإشراف إسرائيلي محكم وتفتقر إلى القوة العسكرية، على أي حال، فإن الوقت ينفد لدى واشنطن لحل الدولتين.