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مصر

نظام التعليم الجديد.. تفاصيل إعداد مناهج الصف الأول الإعدادى

جريدة الدستور

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لدخول نظام التعليم الجديد 2.0، مرحلة جديدة وهى الإعدادية، بداية من العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وهم الطلاب بالصف السادس الابتدائي بهذا العام.

وقالت مصادر داخل الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم لـ"الدستور"، إن هناك لجنة لوضع مناهج الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية تعمل على قدم وساق.

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وشدد المصدر على أنه جار الانتهاء من وضع مناهج الصف الأول الإعدادي، متابعًا أن المناهج ستكون جديدة وأدوات التقييم مختلفة عن المعمول بها حاليًا في المرحلة الإعدادية.

جدير بالذكر أن التطوير فى المرحلة الإعدادية سيكون امتدادًا لما يتم فى المرحلة الابتدائية والذى وصل حاليًا بالعام الدراسي الحالى للصف السادس الابتدائى.

كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تمت صياغة الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وطرحه للتأليف، مضيفة أن الإطار العام للمناهج يعبر عن فلسفة بناء المناهج وأيضًا تم الانتهاء من الوثائق النوعية للمواد الدراسية التى يتم تأليف الكتب الدراسية على أساسها وسوف يتم تطبيق المنهج الجديد على الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي المقبل، 2024،2025.

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وتهتم المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية بالكيف وليس الكم والتركيز على المفاهيم الأساسية التكامل المعرفي، في العلوم والرياضيات وإدماج التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية والاهتمام بريادة الأعمال والتثقيف المالي من خلال المواد الدراسية، وعدم إفراد مناهج مستقلة لهم، بل معالجة المفاهيم المالية وريادة الأعمال من خلال المنهج بالمواد الدراسية وقد تم التركيز أيضًا على المهارات الحياتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والتعرض أيضا للقضايا المهمة منها التغيرات المناخية والقضية السكانية والمساواة والوعى المائي والسياحي وغيرها من القضايا الملحة والتي تتناسب تناولها مع طبيعة العصر.
 

مناهج المرحلة الإعدادية المطورة
 

وشددت الوزارة على أنه تضمن مناهج المرحلة الإعدادية المطورة: مواد الآتي:

-مادة اللغة العربية

-مادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى

- إضافة لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب من بين عدة لغات هى: الفرنسية- الإيطالية – الألمانية والإسبانية والصينية

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- الرياضيات

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-التربية الدينية، مع التركيز على منظومة القيم من خلال جميع المواد.

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