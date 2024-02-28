الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

معمل المناخ الزراعى ينظم ندوة حول الإجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية

الزراعة المصرية
الزراعة المصرية

تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي  ندوة حول الاجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية. 

وقال دكتورمحمد عبدربه مدير المعمل، إن الندوة تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين منهم الدكتور طاهر فايد أستاذ متفرغ بقسم المحاصيل كلية الزراعة جامعة عين شمس وأمين عام جمعية المحاصيل، ومقرر اللجنة العلمية الأسبق وأمين اللجنة العلمية السابقة لترقية الأساتذة والدكتور أحمد البحيري الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور حامد عبدالدايم أستاذ وقاية النبات EMPA" وعدد كبير من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي والعديد من السادة الباحثين بمختلف المعاهد البحثية. 


وخلال الندوة تحدث الدكتور شاكر أبوالمعاطي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة والمجهودات التي يقوم بها معمل المناخ لنشر الوعي بخصوص التغيرات المناخية وعمل حزم من التوصيات الفنية للعديد من النباتات لتقليل الإجهادات التي تقع على النباتات خلال موجات الطقس الحادة، وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والطيور، حيث عرض عددًا من المشاكل التي تواجه المزارعين، والتي تم التغلب عليها من خلال العمليات الزراعية وأهمية احترام الخريطة المحصولية والخريطة الصنفية للتسهيل من الإدارة المزروعية المناخية المتكاملة للنباتات.


كما أن اختيار الصنف المناسب وميعاد الزراعة بكل منطقة مناخية تعتبر من العوامل الرئيسية للنجاح، ولقد حدث نقاش مطول بين السادة الحضور حول أهمية إدارة المياه داخل المزرعة بصورة أعلى كفاءة وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحميل المحاصيل وغيرها من الأفكار التي من الممكن أن تساعد على التغلب على الإجهاد البيئي وتحسين الأمن الغذائي.

الزراعة عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية البيئية مدير المعمل

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