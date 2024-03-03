الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظم المعمل المركزي للمناخ  التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم، ورشة عمل حول  "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة"، وحضر الندوة كوكبة كبيرة من باحثي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.

واشتملت الندوة على أربع محاضرات تخدم موضوع الورشة، استهلت الندوة بمحاضرات للضيوف من خارج المعمل، وكانت البداية بمحاضرة هامة عن التغيرات المناخية وما لها من تأثيرات على القطاع الزراعي وما يساهم به في عمليات التنمية.

استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية 

ألقت المحاضرة الدكتورة أميرة ناصر مصطفى نائب مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية"، ثم قدمت الدكتورة سها سيد مصطفى أستاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه محاضرة قيمة حول استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية وما تقدمه من فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية. 

وعقب استراحة قصيرة استؤنفت الفعاليات بمحاضرات  الباحثين من المعمل المركزي للمناخ الزراعي، وقدم الدكتور عاصم عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعمل محاضرة استرعت انتباه وتفاعل الحضور، ودارت المحاضرة حول الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية المستدامة وأهم سبل الوصول إلي حد مرضي من الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي

و حاضر في المحاضرة الأخيرة الدكتور محمد عبد المحسن حجي أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، ومدير عام الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، حول موضوع الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، والتي تناولت توضيح العديد من النقاط حول اقتصاديات تغير المناخ وما تمثله من ضغوط على عمليات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

 كذلك أشار إلي التفاصيل الاقتصادية لمدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي، وكيف تصبح عقبات في طريق قاطرة التنمية وكيف أن الحلول القليلة التكاليف تقدم حلول غير مستدامة مما ينعكس سلبا على الأجيال القادمة.
وشهدت الندوة نقاشا موسعا بين المحاضرين والضيوف، وأدار الندوة قيمة وقامة عظيمة في المجال الزراعي، و هو الدكتور طاهر بهجت فايد أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

البحوث الزراعية تنظم ورشة عمل حول آفاق جديدة للتنمية ضوء التحديات الراهنة

مواد متعلقة

تنمية البحيرات: خطة مستهدفة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك لـ3 ملايين طن

وزير الزراعة يوافق على صرف 307 ملايين جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومى للبتلو

في أخر أمشير.. المواعيد المناسبة لرى القمح

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

وزير الزراعة ومدير "فاو" يبحثان سبل التعاون المشترك

أسعار الدواجن والبيضاء في الأسواق اليوم السبت 2-3-2024

"بحوث الصحراء": تكثيف الخدمات الزراعية المقدمة لأبناء سيناء من استشارات ودورات تدريبية

"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول أهمية التجارة الخارجية المصرية

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين