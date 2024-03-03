"البحوث الزراعية" ينظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

نظم المعمل المركزي للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم، ورشة عمل حول "آفاق جديدة للتنمية الزراعية في ضوء التحديات الراهنة"، وحضر الندوة كوكبة كبيرة من باحثي مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث وأساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر.

واشتملت الندوة على أربع محاضرات تخدم موضوع الورشة، استهلت الندوة بمحاضرات للضيوف من خارج المعمل، وكانت البداية بمحاضرة هامة عن التغيرات المناخية وما لها من تأثيرات على القطاع الزراعي وما يساهم به في عمليات التنمية.

استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية

ألقت المحاضرة الدكتورة أميرة ناصر مصطفى نائب مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية"، ثم قدمت الدكتورة سها سيد مصطفى أستاذ الميكروبيولوجي بمعهد بحوث الأراضي والمياه محاضرة قيمة حول استخدام الفطريات والبكتريا في عمليات التسميد والتغذية وما تقدمه من فرصة عظيمة للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وعقب استراحة قصيرة استؤنفت الفعاليات بمحاضرات الباحثين من المعمل المركزي للمناخ الزراعي، وقدم الدكتور عاصم عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعمل محاضرة استرعت انتباه وتفاعل الحضور، ودارت المحاضرة حول الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية المستدامة وأهم سبل الوصول إلي حد مرضي من الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي

و حاضر في المحاضرة الأخيرة الدكتور محمد عبد المحسن حجي أستاذ الاقتصاد المتفرغ بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، ومدير عام الإتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، حول موضوع الأبعاد الاقتصادية لتحديات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، والتي تناولت توضيح العديد من النقاط حول اقتصاديات تغير المناخ وما تمثله من ضغوط على عمليات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

كذلك أشار إلي التفاصيل الاقتصادية لمدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي، وكيف تصبح عقبات في طريق قاطرة التنمية وكيف أن الحلول القليلة التكاليف تقدم حلول غير مستدامة مما ينعكس سلبا على الأجيال القادمة.

وشهدت الندوة نقاشا موسعا بين المحاضرين والضيوف، وأدار الندوة قيمة وقامة عظيمة في المجال الزراعي، و هو الدكتور طاهر بهجت فايد أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس.