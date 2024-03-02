"الزراعة" تنظم دورة تدريبية حول أهمية التجارة الخارجية المصرية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنمية القطاع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية، تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية بعنوان "أهمية التجارة الخارجية المصرية"، حيث تستهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها.

وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات المهمة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل بريكس،

وقال الدكتور عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي، إنه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي، ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تمت مناقشة أهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية، وقد خلصت الدورة إلى مجموعة من التوصيات أهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل بريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الأساسية وخاصة الحبوب واللحوم، حيث تعتبر دول تكتل بريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، وأهمية العمل على تنويع الأسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها، وخاصة أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية، من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية.