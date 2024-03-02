وزير الزراعة ومدير "فاو" يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والوفد رفيع المستوي المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية الاجتماع رحب "القصير" بمدير الفاو، مشيدًا بقيادته للمنظمة وبالدور الذي تقوم به والتعاون المشترك، مؤكدًا أن منظمة الفاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر، لافتًا إلى أن علاقات التعاون معها بدأت منذ تأسيسها، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول الأعضاء التي أقرت واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتحسين إنتاج الغذاء في العالم والقضاء على الفقر والجوع.

واستعرض وزير الزراعة الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات، وبالتحديد في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتغلب على تحديات ندرة الموارد الطبيعية من الأرض والمياه.

وأشار "القصير" إلى مشروعات التعاون المشترك مع “فاو” خلال الفترة من عام 2018- عام 2022 من خلال اتفاق الإطار القطري السابق بإجمالي ميزانية بلغت 32 مليون دولار.

وأضاف أنه تم بالفعل تنفيذ 38 مشروعًا في قطاعات تطوير الري الحقلي، صحة الحيوان، دعم صغار المزارعين، الأمراض النباتية والحيوانية، التنمية الريفية، التغيرات المناخية، الأمان الحيوي في الأسماك وغيرها.

وأشار الوزير إلى اتفاق الإطار القطري الحالي في الفترة من عام 2023 إلى عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية. وقع الاتفاق اليوم بحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. ولفت إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 7 مشروعات في مجالات: تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان، زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، التكيف المناخي، الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية في مصر، إنتاج شتل قصب السكر، تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الاقليمية في جنوب سيناء.

وأشار "القصير" إلى انضمام مصر إلى مبادرة "بلد واحد منتج واحد"، حيث تقدمت مصر بمنتج التمور، وذلك اتساقًا مع المشروع القومي لفخامة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة، وتحسين سلاسل القيمة لهذا المنتج الهام لزيادة معدلات تصدير مصر من التمور، حيث تنتج مصر نحو 1.8 مليون طن سنويًا. كما أشار إلى دعم مصر مبادرة "يدًا بيد" التي أطلقها المدير العام للفاو في عام 2019، والتي استهدفت رفع مستوى معيشة الفرد في المناطق الريفية.

وأشار "القصير" إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف رفع مستوى معيشة سكان الريف الذي يسكنه 60% من الشعب المصري. وتناول وزير الزراعة مجالات التعاون المستقبلية مع المنظمة الدولية في استنباط الأصناف والتغيرات المناخية ودعم سلاسل القيمة المضافة والري الحديث وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك تطوير التعاونيات والتغلب على التفتت الحيازي.

من جهته، أعرب "شو دونيو"، المدير العام للفاو، عن سعادته بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تؤكد على التطور الذي شهدته مصر في جميع المجالات، وأنها تسير على الطريق الصحيح بفضل وجود قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي، الذي استطاع التعامل بحكمة مع الصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.

"دونيو" أشاد كذلك بدور القيادة السياسية المصرية في دعم وتعزيز القطاع الزراعي في مصر، وأكد أن ركيزة التنمية الزراعية هي القيادة السياسية الواعية صاحبة الرؤية المستقبلية والتركيز على العلوم والابتكار في الزراعة، لتعظيم الاستفادة من وحدة الإنتاج وتوجيه الطاقات لتبني الممارسات الزراعية الجيدة وتعزيز نهج الأنظمة الغذائية الزراعية.

كما أكد على أنه يتعين الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لدفع التعاون مع دول المنطقة، لاسيما مع وجود المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة، والذي يمكن من خلاله الوصول لدول المنطقة بأكملها، وهو ما ييسر ويعزز دور المنظمة إقليميًا ودوليًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، خلال الخمس سنوات المقبلة.