أسعار الدواجن والبيضاء في الأسواق اليوم السبت 2-3-2024

شهدت أسعار الدواجن والبيضاء في الأسواق اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 استقرارا في الأسواق حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 86 جنيهًا في المزرعة، و88 جنيهًا وقد يصل إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك ف المحلات التجارية.

أسعار الدواجن والبيضاء في الأسواق اليوم

وسجلت أسعار الدواجن والبيضاء في الأسواق اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 استقرار نسي حيث سجلت أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء 79 جنيها للكيلو والدواجن البلدي بسعر 120 جنيهًا، بينما البط المسكوفي وصل إلى 95 جنيهًا، كما سجلت أسعار الدواجن الحمراء والبلدي.

أسعار الدواجن الحمراء

وتتراوح أسعار الدواجن الحمراء والساسو ما بين 112 و120 جنيهًا للكيلو، وتراوحت اسعار الفراخ البلدي: 125 إلى 130 جنيها للكيلو، والأوراك: بين 103 و105 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البانيه وأجزاء الدواجن

أسعار البانيه 190 إلى 205 جنيهات للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

وسجلت سعر الصدور بالعظم 140 جنيها للكيلو، وسعر الأجنحة: 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، وسعر الهياكل 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجلت اسعار كرتونة البيض الأبيض 147 جنيها، تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 151 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدي نحو 145 جنيها للمستهلك.

وكان أكد المهندس رفيق قاسم مدير عام الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح، أن أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض وتبعها أسعار اللحوم والدواجن وباقي المنتجات الغذائية الأخرى بمجرد انخفاض سعر صرف الدولار حيث انخفض سعر طن الذرة 2000جنيه والصويا 3000 جنيه حيث أن انخفاض اسعار يتبعة باقي الأسعار وخاصة اللحوم الحمراء والدواجت والبيض.

وقال قاسم" في تصريحات" للدستور" إن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ستنخفض خلال أسبوع بنسبة 20% وأن الوزارة تبحث عن بدائل الأعلاف من خلال تغير فكرة التغذية بالعافيه التقليدي وذلك بإدخال بدائل أخرى من الأعلاف من مخلفات عباد الشمس وتفل البنجر وبدائل رخيصة للنقد الاجنبي ولدينا استخدام لمخلفات بذرة القطن ومخلفات المزارع وإنتاج الكسب، واستخدام الأعلاف الخضراء للمواعيد.

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