"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة.

2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.

5- رش إكس كلوريد النحاس 2.5 جم بعد إجراء التقليم الأشجار الكبيرة أو المثمرة في الأصناف المتأخرة

6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار الزيتون

7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.

ثانيا: التسميد

أشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الأولى: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان.

الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

ثالثا: برنامج الري.

ملحوظة مهمة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة.

السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة.

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى مرتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر.

ثالثا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء.

2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات الآتية ملاثيون 300 سم3 أو الانثيو بتركيز2 في الآلف أو الاكتيلك بتركيز 150 سم لكل 100 لتر.

3- مكافحة ناخرات أوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /100 لتر ماء + مادة ناشرة.

4- مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء.

5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء إن وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.

6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم / 100 لتر ماء.