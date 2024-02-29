الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الزيتون

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات 
1-  التقليم الجائر للأشجار القديمة لإنتاج أفرع جديدة.
2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4- فحص العيون والبراعم لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة والبق الدقيقي.
5- رش إكس كلوريد النحاس 2.5 جم بعد إجراء التقليم الأشجار الكبيرة أو المثمرة في الأصناف المتأخرة
6-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر وعدم زيادة كميات المياه حتى لا يؤدي إلى تصمغ أشجار الزيتون 
7-جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
ثانيا: التسميد
أشجار الزيتون التي تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الأولى: 1ك سلفات نشادر + 1 لتر حامض نيتريك للفدان.
الرية الثانية: 1 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.
ثالثا: برنامج الري.
ملحوظة مهمة هنا في هذا الشهر يتم الري مرتين في الأسبوع
السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة.
السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة. 
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة.
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة.
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلى مرتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري).
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.
ملحوظة زيادة عدد الخراطيم الي 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة لتوفير كمية المياه المناسبة لكل عمر.

ثالثا: برنامج المكافحة 

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية والذبابة البيضاء والبق الدقيقي والجراد والنطاط ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها كما يأتي لمبادة 5%   1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء.

2- حشرة الزيتون القطنية ودودة ورق الزيتون يتم الرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5%منفردا او يضاف احد المبيدات الحشرية قبل تكشف البراعم وبداية الأزهار بالمبيدات الآتية ملاثيون 300 سم3 أو الانثيو بتركيز2 في الآلف أو الاكتيلك بتركيز 150 سم لكل 100 لتر.

3- مكافحة ناخرات أوراق الزيتون (عثة الزيتون) موسبيلاديت 25جم /100 لتر ماء + مادة ناشرة.
4- مكافحة البق الدقيق باالرش بالملاثيون 3سم / لتر ماء + زيت معدني شتوي 1.5سم / لتر ماء.
5-مكافحة حفارات ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء إن وجد ذلك بعد إجراء عمليات التقليم.
6-مكافحة الاشنات ومرض عين الطاووس برش مبيد فطري مناسب كوسيد150جم / 100 لتر ماء.  

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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