الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اختتام الدورة التدريبية في مجال إنتاج وتربية القطن بمحطة البحوث الزراعية بسخا

جانب من الندوة
جانب من الندوة

صرح الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الاعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة بأنه في ضوء توجيهات وتنفيذًا لتعلميات  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت اشراف الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بتنفيذ دورات تدريبية للباحثين والأخصائيين الزراعيين بالمحطات البحثية المختلفة قبل بدء موسم الزراعة.

أنه تم اليوم  الخميس، الانتهاء من وختام البرنامج التدريبي في مجال إنتاج وتربية القطن والمحافظة على النقاوة الوراثية وتقدير القيمة التكنولوجية للقطن المصري والذي تم خلال الفترة من (18 فبراير 2024 وحتي 29 فبراير 2024) بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ.

 وأوضح الدكتور عمارة بان الدورة تعتبر أول دورة بهدف تدريب الباحثين والأخصائيين وتأتي ضمن جهود المعهد في رفع كفاءة وتأهيل شباب الباحثين للعمل البحثي الميداني والوقوف على أحدث التطورات في مجال التخصص الدقيق والعام، وذلك من خلال قيام مجموعة من العلماء ذوي التخصص الدقيق في المجالات المتربطة بعلوم انتاج وتربية وتكنولوجيا القطن من المعهد وبعض النخبة من الأساتذة من الجامعة.

وأشار مصطفى عمارة إلى أن البرنامج اشتمل على (الدور الإرشادي في النهوض بمحصول القطن – أهداف وطرق والاتجاهات الحدثية في تربية القطن – طرق المحافظة على السلالات – دور التقييم الإقليمي في السياسة الصنفية – المعاملات الزراعية ودورها في النهوض بإنتاجية وجودة القطن – الظواهر الفسيولوجية وكيفية تقليل ضررها – المكافحة المتكاملة للآفات – جودة الألياف والغزل ورتب القطن – كمياء الألياف والصبغات – ثورة القطن الذكية)، كما اشتمل البرنامج التدريبي على محاضرة عن أنواع التربة الزراعية وطرق التحاليل الحدثية، دور التسميد المتوزان وأساليبه وأنواع الأسمدة ودورها في زيادة إنتاجية القطن بجودة عالية.

وألقى المحاضرة  الدكتور حسن خاطر أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

كما أكد عمارة على تضافر جهود جميع القطاعات، مشيرًا إلى دور مراكز الأبحاث المختلفة وخاصة معهد بحوث القطن بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة حتى يمكننا من عودة القطن لمكانته بالأسواق العالمية المتميزة، مشيرا إلى أنه سوف يتم القيام بتنفيذ وعقد ندوات اخرى فى جميع المحطات البحثية خلال الفترة القادمة.

اختتام الدورة التدريبية مجال إنتاج وتربية القطن بمحطة البحوث الزراعية

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