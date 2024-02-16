الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد تحرك حافلة الأهلى لملعب مباراة شباب بلوزداد الجزائرى

محمد عبدالمنعم اثناء
محمد عبدالمنعم اثناء التوجه للملعب

يغادرالفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي، برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، فندق الإقامة بالعاصمة الجزائرية عقب المحاضرة الفنية التي تبدأ في السادسة والربع من مساء اليوم متوجهًا إلى ملعب “5 يوليو” لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.
يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي، أمس، على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

كولر»: مواجهة «بلوزداد» صعبة..وهدفنا العودة بالنقاط الثلاث

وقال كولر إن الفريق جاهز لمباراة ‏شباب بلوزداد المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.‏
وأضاف كولر، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام ‏شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من ‏جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».‏
وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتًا إلى أن ‏اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع ‏الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه ‏خلال المباراة.‏

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي كولر شباب بلوزداد الجزائري محمد الجارحي ميدياما الغاني

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