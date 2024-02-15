الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي وشباب بلوزداد
الأهلي وشباب بلوزداد

عقب انتهاء منافسات "كان 2023"، أصبح البحث عن  موعد مباراة الأهلي المقبلة وتحديدا القارية أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، عقب تأجيل لقاءاته المحلية خلال هذه الفترة، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

ويأتي ذلك، بسبب شغف جماهير المارد الأحمر، في رؤية الفريق مجددا، بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب، لإقامة فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت بكوت ديفوار مؤخرا، وتوج بلقبها منتخب الأفيال على حساب منتخب نيجيريا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء غدٍ الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

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موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

يتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من ثلاث مباريات فقط، يلي يانج أفريكانز التنزاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من أربع مباريات، ثم شباب بلوزداد الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وأخيرًا ميدياما الغاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بمجموعات دوري الأبطال

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في إطار مباريات الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة فعاليات الأميرة السمراء وحتى المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

الوداد المغربي يمنح الأهلي النجمة الحادية عشر 

منح فريق الوداد البيضاوي نظيره الأهلي، النجمة الحادية عشر من دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الشياطين الحمراء الفوز على بطل المغرب ذهابا في المباراة النهائية من نسخة العام الماضي بنتيجة 2/1، بينما حسم التعادل الإيجابي 1/1، مواجهة الإياب بكازابلانكا.

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