الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أمير توفيق يكشف تفاصيل انتقال لاعب الأهلى إلى نادى أراو السويسرى

أميرتوفيق وعمرو خالد
أميرتوفيق وعمرو خالد بيبو

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة، عن التفاصيل الخاصة بانتقال لاعب الأهلي مواليد 2005 عمرو خالد بيبو، إلى نادي أراو السويسري.

وقال أمير توفيق إن اللاعب تمت إعارته لمدة عام ونصف إلى النادي السويسري بنية البيع بعد العرض الذي أرسله نادي أراو والرجوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، وبالتشاور بشأن الرأي الفني مع قطاع الناشئين والفريق الأول تمت الموافقة على إعارة اللاعب، والذي تجاوز الكشف الطبي في سويسرا وانضم بالفعل إلى ناديه الجديد.

وأضاف مدير التعاقدات أن إعارة عمرو خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي بإتاحة الفرص لعناصر فرق الناشئين للعب في الدرجة الأعلى في وقت مبكر، سواء داخل أو خارج البلاد؛ لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية، والاستثمار المالي، ما يحقق مصلحة النادي.

دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري عقد اليوم في بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

حضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق. 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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