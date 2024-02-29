الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنظم أول ندوة تدريبية على الممارسات الحديثة في زراعة القطن ببني سويف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم معهد بحوث القطن أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور قيادات الوزارة ومعهد القطن، وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالناصر رضوان مدير المعهد.

 

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديري الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
 

وفي بداية الندوة، رحب المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بنى سويف، بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقدم كافة التسهيلات لزراعة القطن وتقوم بالتعاون مع كافة الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وآفات وتوفير الأسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز، مشيرًا إلى أن مزارعي القطن يحصلون على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.


ثم قام الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن للإرشاد بالحديث عن أهم الظواهر التي تصيب القطن ومنها الإحمرار والهياج الخضري وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود  للحصول على أعلى إنتاجية.
 

وأوضح الدكتور حسين خليفة  رئيس قسم تربية القطن، أهمية التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية إلى جانب الاهتمام بإخلاء الأرض مبكرًا واتمام الخدمة فى الميعاد المناسب، مشيرًا إلى أن الصنف جيزة 95 له قدرة انتاجية عالية إلى جانب التبكير فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل ويمكن التحميل معه وذلك لزيادة ربحية المزارع.

ومن ناحيته، صرح د مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، بأن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية بهدف إلقاء الضوء على مجهودات وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعي القطن، وذلك من خلال إعلان سعر الضمان للموسم الجديد وهو 10 آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى و12 ألف جنيه لأقطان الوجه البحري.

وأكد "عمارة" أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية، وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التي ساهمت في حصول المزارع على أفضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية إعلان سعر الضمان في هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة.

 

وأشار "عمارة" إلى تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج؛ لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة، وأنه سوف يتم تنفيذ عدة ندوات أسبوعية بجميع محافظات الوجه القبلي خلال الفترة القادمة. 
 

حضر الندوة المهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي، والمهندسة منى عامر مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

السيد القصير وزير الزراعة الارشادية المزارعين المحاصيل عبد الناصر رضوان مصطفي عمارة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

رسالة سرية من السنوار تكشف تفوق حماس على إسرائيل: موجودون حيث نريدهم

"خناقات شوارع".. مشاجرات ومشادات كلامية تنتهي بقتلى ومصابين.. ما العقوبة ؟

وفاة طالبة بعد معاناتها مع "السرطان" في الفيوم.. ومدرستها: كانت مجتهدة وحاصلة على 98%

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم