"الزراعة" تنظم أول ندوة تدريبية على الممارسات الحديثة في زراعة القطن ببني سويف

نظم معهد بحوث القطن أول ندوة تدريبية حول محصول القطن بمقر الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة بني سويف وبحضور قيادات الوزارة ومعهد القطن، وتحت إشراف د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالناصر رضوان مدير المعهد.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين وتكثيف الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديري الإدارات الزراعية ومديري الجمعيات الزراعية بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات قبل بدء موسم زراعة المحاصيل الإستراتيجية.



وفي بداية الندوة، رحب المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة في بنى سويف، بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة سوف تقدم كافة التسهيلات لزراعة القطن وتقوم بالتعاون مع كافة الجهات لتسيهل خدمات وعمليات زراعة القطن من تطهير ترع ومصارف ومكافحة حشائش وآفات وتوفير الأسمدة المتنوعة في الجمعيات والمراكز، مشيرًا إلى أن مزارعي القطن يحصلون على أعلى متوسط لوحدة المساحة، كما كانت الأسعار هذا الموسم مربحة.



ثم قام الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن للإرشاد بالحديث عن أهم الظواهر التي تصيب القطن ومنها الإحمرار والهياج الخضري وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية.



وأوضح الدكتور حسين خليفة رئيس قسم تربية القطن، أهمية التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية إلى جانب الاهتمام بإخلاء الأرض مبكرًا واتمام الخدمة فى الميعاد المناسب، مشيرًا إلى أن الصنف جيزة 95 له قدرة انتاجية عالية إلى جانب التبكير فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل ويمكن التحميل معه وذلك لزيادة ربحية المزارع.

ومن ناحيته، صرح د مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، بأن هذه الندوة تعتبر أول ندوة إرشادية بهدف إلقاء الضوء على مجهودات وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعي القطن، وذلك من خلال إعلان سعر الضمان للموسم الجديد وهو 10 آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى و12 ألف جنيه لأقطان الوجه البحري.

وأكد "عمارة" أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية ويحتاج إلى تضافر جهود جميع القطاعات حتى يستعيد مكانته بالأسواق العالمية، وقال إنه تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتي من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة، مشيرًا إلى دور منظومة التسويق الجديدة التي ساهمت في حصول المزارع على أفضل وأعلى سعر، وكذلك أهمية إعلان سعر الضمان في هذا التوقيت المناسب قبل بداية الزراعة.

وأشار "عمارة" إلى تطوير منظومة قطاع الغزل والنسيج؛ لاستيعاب الأقطان المصرية للاستفادة من القيمة المضافة، وأنه سوف يتم تنفيذ عدة ندوات أسبوعية بجميع محافظات الوجه القبلي خلال الفترة القادمة.



حضر الندوة المهندس محمد زين العابدين مدير منطقة شمال الصعيد للإرشاد الزراعي، والمهندسة منى عامر مدير إدارة القطن بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.