"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات
الري بدون إسراف
ثانيا التسميد:
ا- في حالة الرى بالتنقيط
300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان أو على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان
+ 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان
ب- في حالة الرى رى غمر
200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم
التسميد بالعناصر الصغرى:
في حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار
يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء)
تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية
ثالثا: برنامج الري:
اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة
رابعا: المكافحة:
مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار
وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.
- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط
- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها