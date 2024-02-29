"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:



أولا: اهم العمليات

الري بدون إسراف



ثانيا التسميد:

ا- في حالة الرى بالتنقيط

300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان أو على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان

+ 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان



ب- في حالة الرى رى غمر

200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم

التسميد بالعناصر الصغرى:



في حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار

يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء)

تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية



ثالثا: برنامج الري:

اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لتر/شجرة



رابعا: المكافحة:

مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.

- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط

- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها