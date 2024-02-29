الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح

محصول الموالح
محصول الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
 

أولا: اهم العمليات
الري بدون إسراف
 

ثانيا التسميد: 
ا- في حالة الرى بالتنقيط 
300كجم سلفات نشادر (%20.6على 3دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك نترات نشادر / فدان أو على 3 دفعات / اسبوع كل دفعة 6 ك سلفات نشادر / فدان 
+ 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 5 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان 
 

ب- في حالة الرى رى غمر 
200كجم نترات نشادر + 100كجم سلفات بوتاسيوم + 25كجم سلفات مغنسيوم 
التسميد بالعناصر الصغرى:
 

في حالة ظهور نقص العناصر على الاشجار 
يتم رش (فترليون كومبى 2 بمعدل 50 جم/ 100 لتر ماء) 
تخلط الكميات السابقة وتضاف نثرا حول الاشجار في صورة مخلبية
 

ثالثا: برنامج الري:
اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الري بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   20 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   60 لتر/شجرة
 

رابعا: المكافحة:
مكافحة النيماتودا بشرط عدم وجود ثمار على الأشجار

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.
- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط
- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل

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