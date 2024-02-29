الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: اهم العمليات

1-البدء في تجميع الطلع الذكري الناضج.

2-عزيق سطح التربة.

3-مكافحة سوسة النخيل لانتشارها في هذه الفترة.

4-الانتهاء من عمليات التكريب.

5-زراعة الفسائل للأصناف المرغوبة في المشاتل في المحافظات الجنوبية خصوصًا.

6-يفضل التكيس للعذوق بعد التلقيح مباشرة بأكياس ورقية مثقبة- الهدف منع تطاير حبوب اللقاح بتأثير الرياح لرفع نسبة الإخصاب والتبكير في النضج وكبر حجم الثمار وزيادة نسبة العقد والحد من الإصابة بحشرة الحميرة.

7-التكيس لا يقتصر على الطلع الأنثوي وإنما على الطلع الذكري للحفاظ على حبوب اللقاح من التطاير.

ثانيا: التسميد

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية الذي لم يسمد في الشهر الماضي

ثالثا: برنامج الري

الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر فبراير 32.

الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر فبراير 50.

رابعا: برنامج لمكافحة

مكافحة حشرة الارضة بأحد المبيدات الموصي بها، ويمكن الاستدلال على الاصابة بوجود أنفاق داخل جريد السعف مسببة ضعف النخلة وموت الفسائل المزروعة حديثًا عند الإصابة الشديدة.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التخلص من السرطانات في الاصناف المطعومة وتربية الشتلات الحديثة على 2 إلى 3 عين ورش اكس كلوريد النحاس بعد التقليم بمعدل 4جم / لتر ماء + نصف سم مادة ناشرة وري الشتلات بمبيد فطري.

2-رش اكس كلوريد النحاس 2.5 جم بعد إجراء التقليم الأشجار الكبيرة او المثمرة في الأصناف المتاخرة مثل العنب الرومي.